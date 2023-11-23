Инноваторы ищут инвесторов

Нижегородская область в 2023 году не вошла в уставный капитал инновационного научно-технологичного центра (ИНТЦ) «Квантовая долина», создать который два года назад распорядился премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Регион планировал вложить в развитие центра 700 млн руб. до конца 2026 года, но еще не профинансировал первую часть предполагаемых затрат. В областном правительстве считают, что пока не началось активное строительство объектов ИНТЦ, бюджетные деньги проекту особо не нужны, а суть проекта — в привлечении именно частных инвесторов. В госуниверситете имени Н. И. Лобачевского, который пока является единственным учредителем «Квантовой долины», надеются, что регион их не бросит, и ведут переговоры с потенциальными инвесторами. По плану застройка кластеров ИНЦТ в Нижнем Новгороде должна начаться в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Площадка под медицинский кластер «Квантовой долины» ждет инвестора

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Площадка под медицинский кластер «Квантовой долины» ждет инвестора

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Обещанная в 2023 году допэмиссия акций управляющей компании ИНТЦ «Квантовая долина» в объеме 194 млн руб. с их последующим выкупом Нижегородской областью пока не состоялась. Как сообщал «Ъ-Приволжье», областное правительство намеревалось стать основным участником проекта по созданию инновационного научного центра, разделив инвестиции в его создание с ННГУ имени Лобачевского. Проект «Квантовой долины» представляет собой создание в Нижнем Новгороде семи территорий-кластеров с различными видами деятельности, где небольшие компании и стартапы получают налоговые и прочие льготы для разработки и внедрения инновационных технологий и продуктов.

Согласно опубликованной стратегии ИНТЦ, бюджет Нижегородской области запланировал в 2022–2026 годах профинансировать создание центра в объеме 700 млн руб., из которых 194 млн предполагалось вложить в последние два года.

Однако внешнеполитические события и начало специальной военной операции на Украине внесли коррективы в финансовые планы нижегородских властей. Отсутствие вложений в проект ИНТЦ в региональном правительстве объяснили тем, что пока они не нужны, так как управляющая компания «Квантовой долины» еще не начала строить свою инфраструктуру. Областные чиновники рассчитывают, что этот проект заинтересует в первую очередь частных инвесторов. Тем не менее, по планам инвестиционной фазы, в 2024 году должно начаться строительство первых объектов научно-технологического центра. Курирует эту работу заместитель губернатора Андрей Саносян.

И. о. ректора ННГУ Олег Трофимов рассказал, что есть перспективные частные инвесторы, которые готовы начать заниматься строительством объектов в двух из семи кластеров «Квантовой долины». Речь идет о территории на улице Родионова, где планировалась высокотехнологичная медицинская клиника с кафедрами вузов. Есть компания, заинтересованная в кластере на улице Малая Ямская, где предполагается строительство шестиэтажного здания под научно-технические лаборатории для исследований в области цифровых и квантовых технологий, а также искусственного интеллекта.

По словам руководителя вуза, вторая территория ценна и тем, что рядом уже строится межвузовский IT-кампус «Неймарк», в будущем кластер «Квантовой долины» может органично войти в его работу.

«Пока с этими двумя инвесторами идут переговоры, но договоры еще не подписаны. Нашему вузу как акционеру ИНТЦ важно, чтобы реализация этого проекта началась.

Осталось дождаться некоей конкретики. Потенциальные инвесторы, наверное, оценивают риски того, что земля в проекте им принадлежать не будет. Все земельные участки — в федеральной собственности и переданы в фонд "Квантовой долины". Полагаю, что ключевой вопрос инвестирования стоит именно в привлечении средств под такие нестандартные правоотношения. Проект создания ИНТЦ очень сложный и, наверное, пока не летит так, как хотелось бы. Но определенный прогресс в его реализации есть, а мы свои обязательства стараемся выполнять по максимуму и плотно работаем с регионом. Нижегородская область и крупнейший вуз региона друг друга точно не бросят в реализации этого проекта», — отметил Олег Трофимов.

Что касается набора компаний-резидентов будущей «Квантовой долины», получателями льгот от государства уже стали два десятка компаний. Они занимаются различными разработками: от программного обеспечения, измерительной аппаратуры до промышленных роботов, зарядных станций и оборудования для целого ряда отраслей.

Всего создание объектов ИНТЦ управляющая компания планирует привлечь 9,3 млрд руб. внебюджетных средств.

Роман Кряжев