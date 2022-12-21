«Квантовой долине» добавят мажоритария

Управляющая компания инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Квантовая долина» готовит допэмиссию акций почти на 200 млн руб., выяснил «Ъ-Приволжье». Единственным участником проекта сейчас выступает университет имени Лобачевского, а в 2023 году в проект планирует войти Нижегородская область, став мажоритарием. В следующем году региону необходимо профинансировать инженерные изыскания и проектирование территорий, где расположатся объекты и инфраструктура научного центра. Пока крупных инвесторов, готовых вложиться в создание «Квантовой долины», не нашлось, но с ними ведутся переговоры. Предполагается, что основную часть инвестиций в 10 млрд руб. на создание центра возьмут на себя резиденты. Первые десять компаний, готовых потратить в общей сложности миллиард на свои проекты в ИНТЦ, уже отобраны в резиденты и ждут налоговые льготы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В «Квантовой долине» хотят видеть разработки в области медицины

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ В «Квантовой долине» хотят видеть разработки в области медицины

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Управляющая компания будущего ИНТЦ «Квантовая долина» готовит дополнительную эмиссию акций в пользу Нижегородской области для финансирования подготовки инфраструктуры научного центра. По дорожной карте его первые объекты должны появиться в 2026 году. Под создание «Квантовой долины» правительство РФ год назад выделило пять земельных участков общей площадью 140 тыс. кв. м, на которых планируется развивать различные кластеры от цифровых квантовых технологий до медицины: компании-резиденты, разрабатывающие инновационную продукцию, получат льготы по налогам.

Войдя в уставный капитал «Квантовой долины», Нижегородская область в лице регионального правительства станет мажоритарным участником проекта — пока его единственным учредителем является ННГУ им. Лобачевского с долей уставного капитала в 20 млн руб.

Руководитель АО УК ИНТЦ «Квантовая долина» Тимур Халитов подтвердил подготовку к размещению акций на сумму 194 млн руб. «Предварительно совет директоров управляющей компании рекомендовал провести допэмиссию. Эти акции поступят в собственность Нижегородской области», — рассказал господин Халитов.

Также советом было рекомендовано уточнить перечень запланированных на будущий год мероприятий, с учетом корректировок и первоочередных расходов сумма бюджетного финансирования может измениться, добавил господин Халитов. Еще один информированный собеседник «Ъ-Приволжье» пояснил, что презентации проекта «Квантовой долины» на федеральном уровне изначально представляли акционерами Нижегородскую область и государственный университет.

Однако в переговорах с правительством области по поводу выкупа допэмиссии была сделана оговорка, что бюджет, исходя из экономических реалий, может вложить меньшую сумму, чем согласованные 194 млн руб.

Первоначально планировалось, что создание научного центра обойдется в 10 млрд руб., а основными источниками финансирования станут его резиденты и частные инвесторы, привлеченные нулевыми ставками по налогам на имущество, прибыль и НДС (в течение 10 лет, если выручка компании не превышает 1 млрд руб, а чистая прибыль менее 300 млн). Бюджет Нижегородской области, в свою очередь, будет ответственен за подготовку инфраструктуры ИНТЦ, вложения региона в целом оценивались в 700 млн руб.

Статус резидентов «Квантовой долины» на днях получили десять компаний: АВАтэк 3Д, «Зарядная станция», АФС 52, «Реабилитационные технологии», «Инсайт», «Силнекс», «Биэмтек», «Системы развития процессов и персонала», «Техдизайн» и «Поликетон».

Среди заявленных ими проектов есть производство экзоскелетов, вычислительной техники, литографических материалов для микроэлектроники, зарядных станций для электромобилей и даже первого в России аналога силиконовых имплантатов молочных желез. Эта разработка АО «Силнекс» станет не только импортозамещающей, но важна и в социальном плане, подчеркнул господин Халитов.

«Вся компонентная часть грудных имплантатов поставляется из недружественных стран. Практически весь мир является потребителем силиконовых имплантатов, производимых в США. У нас должен появиться не только свой конечный продукт, но и его компоненты. Проект в первую очередь социальный, потому что если мы посмотрим статистику самоубийств, то среди них большой процент женщин с диагнозом "рак молочной железы"», — добавил Тимур Халитов. О проекте электрозаправок он рассказал, что инновационная технология позволит работать им в экстремальных температурах и будет востребована в холодных регионах России.

Объем заявленных инвестиций первых десяти президентов в свои проекты составил более 1 млрд руб.

В УК ИНТЦ рассматривают еще несколько заявок потенциальных резидентов, а первые компании скоро получат обещанные налоговые льготы. Их предоставят несмотря на то, что здания и сооружения «Квантовой долины» еще не построены. Как пояснили в УК, льготы по налогам работают для резидентов по «экстерриториальному принципу» — участнику необязательно физически находиться на территории научного центра.

Одним из крупных желаемых объектов в ИНТЦ видят многофункциональную клинику в медицинском кластере на улице Родионова. Однако миллиардные инвестиции в ее создание могут потянуть только крупные компании. Вложиться в этот проект уговаривают «Росатом», однако решение еще не принято, рассказал собеседник «Ъ-Приволжье».

Оценивать перспективы участия «Росатома» в развитии «Квантовой долины» господин Халитов не стал, но сообщил, что среди потенциальных соинвесторов есть крупные девелоперы и научные организации. «Среди них есть и местные, и крупные федеральные игроки, и компании, которые работают на уровне ПФО», — заключил директор УК ИНТЦ.

Резиденты в первую очередь привлечены льготами по налогам. «Будущая инфраструктура ИНТЦ поможет оптимизировать наш бизнес. У нас есть производство, и мы бы хотели его расширить. Но встает вопрос, где разместить людей и оборудование. Уже сейчас наши программисты и административный персонал разбросаны по трем разным точкам города. Это неудобно. В „Квантовой долине“ мы соберем всех наших сотрудников и производство на одной площадке кластера», — отметил директор ООО «Зарядная станция» Михаил Пахомов. Андрей Пащенко из ООО АФС 52 надеется наладить контакты с госкомпаниями вроде РЖД и «Газпрома». «Если мы сумеем их заинтересовать, будет результат. Налоговые преференции для нас тоже очень важны. Это позволит направить освободившиеся деньги на дальнейшее развитие», — отметил он.

В ООО «Техдизайн» сообщили, что им важны и таможенные льготы, поскольку компания использует в разработках много импортного дорогостоящего оборудования.

Роман Рыскаль, Роман Кряжев