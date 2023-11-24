В Орловской области становится сырно

«Ъ-Черноземье» стали известны параметры инвестпроекта по производству сыра ООО «Орел», входящего в состав ГК «Сыробогатов». Группа вкладывает 2,8 млрд руб. в модернизацию и рассчитывает увеличить мощности переработки молока до 500 т в сутки, а также нарастить производство сыра до 100 т в сутки к 2024 году. Эксперты называют среди рисков конкуренцию за сырье, но отмечают привлекательность сыроделия для инвестиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подробности проекта ООО «Орел» по расширению переработки молока «Ъ-Черноземье» сообщили в правительстве Орловской области. В 2023–2024 годах планируется модернизировать производство, увеличив мощности существующего оборудования на 30% до 45 т сыра в сутки. Кроме того, компания намерена приобрести вторую линию полутвердых сыров производительностью 60 т сыра в сутки, построить многофункциональный складской комплекс и организовать производство творожных сыров. Планируемый объем инвестиций — 2,8 млрд руб.

В ГК «Сыробогатов» не ответили на запрос «Ъ-Черноземье».

О планах увеличить объемы переработки молока стало известно во время визита на орловское предприятие губернатора Андрея Клычкова, но без подробностей. Тогда господин Клычков рассказывал, что развитию производства «во многом способствовала господдержка». «В рамках совместных программ с Минсельхозом компания получает субсидируемые льготные кредиты, в том числе на закупку сырья»,— подчеркивал глава региона. Сейчас ежедневный объем переработки молока ООО «Орел» составляет около 300 т — это 1 тыс. т сыра в месяц. После модернизации перерабатывающая мощность увеличится до 500 т в сутки, сообщали ранее в облправительстве.

Реконструированный комплекс ООО «Орел» был официально открыт в 2019 году. С 2017 года группа вложила в предприятие около 1,2 млрд руб. В 2018 году банк ВТБ предоставил ГК «Сыробогатов» льготный заем в 1,05 млрд руб. Через год группа получила от банка еще 270 млн руб. для пополнения оборотных средств и 100 млн руб. на закупку сырья. В 2022 году ООО «Орел» завершило модернизацию цеха производства сухих молочных продуктов мощностью 100 тыс. т готовой продукции в год за 258 млн руб. Также сообщалось о планах компании в 2023 году ввести в эксплуатацию цех фасовки и расширить ассортимент продукции.

По данным Росстата, за девять месяцев 2023 года в Орловской области объем производства сыра составил 8,7 тыс. т (109,5 % к аналогичному периоду 2022 года). В 2022 году в регионе произвели 11 тыс. т сыра (108,7% к 2021 году). Основным производителем сыра в Орловской области является ООО «Орел», входящее в ГК «Сыробогатов». Также сыры в регионе производят АО «Болховский сыродельный завод» и ООО «Ливенский маслозавод». Всего в России в 2022 году было произведено 669 тыс. т сыра.

По данным Rusprofile, головное юрлицо ГК «Сыробогатов» ООО ТД «Король сыров» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2005 году. Уставный капитал — 205 тыс. руб. По данным из открытых источников, у компании две производственные площадки: в Орле и Екатеринбурге (фасовочная фабрика и производство плавленых сыров). После запуска производства в Орловской области группа вошла в топ-20 крупнейших сыроделов страны — она занимает 16-е место в рейтинге «Союзмолоко» и Milknews. Директор и единственный совладелец — Вера Семыкина. Выручка ООО в 2022 году составила 7,7 млрд руб., чистая прибыль — 150 млн руб.

«Сыробогатов» — крупный стабильный федеральный игрок на рынке сыров, поэтому существенных проблем для проекта возникнуть не должно, считает управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев: «Компания сегодня продает продукции больше, чем производит на заводе “Орел”, поэтому проблем с загрузкой новых мощностей я не вижу. На рынок сырого молока расширение мощностей переработки, несомненно, повлияет, так как в Орловской области производится всего 130 тыс. т, и этого молока для нового завода уже не хватит — придется привлекать сырье из соседних регионов».

По мнению гендиректора «Союзмолока» Артема Белова, сегодня сыроделие остается «крайне привлекательным» с точки зрения инвестиций: «Спрос на сыры растет — +13% с января по август 2023-го. В долгосрочной перспективе потребление также имеет высокий потенциал к увеличению: в среднем один житель России сегодня потребляет 6-6,5 кг сыра в год, что вдвое меньше среднеевропейского уровня». Среди рисков эксперт выделяет «физическую и экономическую доступность» сырья в регионе, в том числе в соседних субъектах: «Здесь сохраняется высокая конкуренция за сырье».

По мнению гендиректора «Союзмолока», важной составляющей проекта является сушка сыворотки, так как экономика проекта сильно зависит от доходности в паре «сыр — сыворотка». «Здесь компания могла бы иметь дополнительный источник дохода при реализации сыворотки как внутри страны, так и на внешние рынки. Кроме того, инвестиции в производство сухой сыворотки и продуктов на ее основе поддерживаются государством, поэтому есть перспектива претендовать и на господдержку»,— добавил господин Белов.

Егор Якимов