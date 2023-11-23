«Полет» в СИЗО

В Челябинске суд отправил под стражу бывшего генерального директора челябинского радиозавода «Полет» Александра Нестерова и экс-коммерческого директора предприятия Андрея Белимова. Оба бывших топ-менеджера обвиняются в превышении должностных полномочий. Они пробудут в следственном изоляторе, как минимум, до 10 января. По данным правоохранительных органов, арестованным вменяют приемку и оплату невыполненных работ в рамках гособоронзаказа с суммой ущерба свыше 100 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЧРЗ «Полет» производит оборудование для радиолокации и навигации воздушных судов

Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ ЧРЗ «Полет» производит оборудование для радиолокации и навигации воздушных судов

Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ

Центральный районный суд Челябинска заключил под стражу на два месяца бывших топ-менеджеров АО «Челябинский радиозавод “Полет”» (в составе АО «Объединенная приборостроительная корпорация» входит в госкорпорацию «Ростех») Александра Нестерова и Андрея Белимова. Они занимали на предприятии должности генерального и коммерческого директоров соответственно. Их обвиняют в превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ, предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы). Фигуранты дела пробудут в следственном изоляторе до 10 января.

Источник в правоохранительных органах сообщил «Ъ-Южный Урал», что обвинения связаны с тем, что бывшие руководители радиозавода «Полет» приняли и оплатили фактически невыполненные работы в рамках государственного оборонного заказа. Подробности не раскрываются, но известно, что сумма ущерба, нанесенного государству, составила более 100 млн руб. Расследование по делу ведет четвертое следственное управление ГСУ Следственного комитета России, расположенное в Екатеринбурге.

Александр Нестеров был задержан сотрудниками управления Федеральной службы безопасности России в Москве, Андрей Белимов — в Санкт-Петербурге. Обоих бывших руководителей «Полета» доставили в Челябинск для проведения следственных мероприятий и избрания меры пресечения.

В суде Александр Нестеров заявил журналистам, что не признает вину во вменяемом ему преступлении. Большая часть заседания была закрыта от представителей СМИ по ходатайству защиты, которое суд удовлетворил, поскольку дело связано с оборонно-промышленным комплексом.

По словам адвоката господина Нестерова Евгения Абрамовских, его подзащитного обвиняют в нарушениях при приемке опытно-конструкторских работ по изготовлению аэронавигационного оборудования нового поколения. «При этом, по мнению следствия, указанные нарушения повлекли ущерб предприятию в виде ухудшения финансового положения, сокращения работников, невыплаты заработной платы,— цитирует 74.ru представителя обвиняемого.— Считаем, что в ходе следствия факт успешного выполнения этапа опытно-конструкторских работ будет подтвержден».

Господин Абрамовских не согласился и с тем, что действия Александра Нестерова привели к финансовым сложностям на предприятии. По его словам, рост долгов, сокращение персонала и задержки зарплаты были связаны с деятельностью нового руководства, «сменившего курс с разработки и производства навигационных систем на изготовление винных шкафов»,— цитирует издание адвоката.

Андрей Белимов также не признал вину, поскольку нарушения, в которых его обвиняют, были устранены, когда он еще работал на предприятии, сообщил его адвокат Константин Акулич. «Образцы данных конструкторских работ были поставлены на завод, приняты. В настоящее время спокойно можно провести экспертизу, чего в ходе следствия в спешке не сделали. Ну и прийти к выводу, что никаких нарушений не было»,— сообщил Ura.ru господин Акулич.

Челябинский радиозавод «Полет» основан в 1952 году. Его первым изделием был маркерный радиомаяк для отметки фиксированных точек на местности при заходе на посадку и снижении самолета. Предприятие занимается разработкой и серийным производством наземного радиолокационного и радионавигационного оборудования для управления воздушным движением, как в гражданской авиации, так и в воздушно-космических силах, поставляло оборудование для аэродромов в десятки стран мира. В 80-х годах прошлого столетия завод участвовал в обеспечении полета многоразового космического корабля «Буран». Наряду с этим выпускал товары народного потребления — радиоприемники, электропроигрыватели, магнитолы, производство которых прекратилось в 2006 году. В 2004-м радиозавод был включен в состав ОАО «Концерн радиостроения “Вега”». Последний в 2014 году указом президента Владимира Путина был включен в состав госкорпорации «Ростех». В ее структуре создали АО «Объединенная приборостроительная корпорация», частью которой сейчас является ЧРЗ «Полет».

Александр Нестеров родился в 1972 году. По данным сайта предприятия, окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «правоведение» и Уральскую академию государственной службы по специальности «Менеджмент организации», а также имеет дипломы MBA высшей школы международного бизнеса и EMBA Московской школы управления «Сколково». Был назначен на должность генерального директора радиозавода в сентябре 2018 года. Принимая новую должность, он называл в числе целей «модернизацию изделий, диверсификацию продуктового портфеля — увеличения присутствия на рынках гражданской продукции». Также господин Нестеров отмечал в числе приоритетов рост благосостояния сотрудников «в жесткой привязке к результатам работы». В должности генерального директора ЧРЗ «Полет» он проработал более четырех лет. В апреле этого года пост занял бывший депутат Челябинской городской думы Дмитрий Довженко.

Андрею Белимову 42 года, он родился в Ставропольском крае. Сейчас живет в Санкт-Петербурге, занимает должность генерального директора ООО «Научно-производственное предприятие “Навигации и связи”».

Артур Якушко