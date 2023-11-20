Нижегородские власти выделят 1,4 млрд рублей на канатную дорогу через Оку

Правительство Нижегородской области в 2024-2026 годах намерено выделить 745,7 млн руб. на строительство канатной дороги через Оку и покупку оборудования для нее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде

Фото: Урбантех Эскиз канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде

Фото: Урбантех

Об этом говорится в проекте бюджета региона на 2024-2026 годы. Большая часть ассигнований, 537,4 млн руб. заложена на 2026 год.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», концессионное соглашение чиновники заключили с компанией «Урбантех». Она планирует вложить в проект 4,6 млрд руб. Предполагается, что канатная дорога соединит Заречный бульвар и проспект Гагарина.

Субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам, которые компания может взять на выполнение проектных работ и последующую эксплуатацию канатной дороги, заложены в размере 739 млн руб. на 2025-2026 годах.

Еще 10,5 млн руб. власти предусмотрели на возмещение части процентной ставки по банковским кредитам на покупку оборудования и строительно-монтажные работы.

Александра Викулова