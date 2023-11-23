Эксперты выяснили, какую сумму тратят петербуржцы на ювелирные украшения

За девять месяцев текущего года на Северо-Западный федеральный округ пришлось 12% оборота ювелирной розницы по всей России. При этом Санкт-Петербург попал в топ-3 городов страны по продажам, уступив лишь Москве. Такие данные «Ъ-СПб» предоставили в аналитическом центре ювелирного бренда Sokolov.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным аналитиков, в целом с января по октябрь 2023 года жители Петербурга потратили на украшения 15,8 млрд рублей — на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом средний чек в петербургских ювелирных магазинах вырос на 14% и достиг 8 692 рубля.

Самый высокий рост среднего чека на «ювелирку» в СЗФО зафиксирован в Псковской области — 6 276 рублей (+29% год к году), Вологодской области — 4 351 рубль (+28%) и Республике Карелия, где средний чек составляет 4 107 рублей и показывает рост на 27% в сравнении с 2022 годом.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в сентябре Петербург стал лидером продаж украшений с бриллиантами, когда этот показатель в городе достиг 8,7% от всех покупок.

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