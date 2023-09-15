Петербург стал лидером продаж бриллиантовых украшений в России

По итогам восьми месяцев 2023 года Санкт-Петербург стал лидером продаж украшений с бриллиантами. Доля продаж ювелирных изделий с драгоценным камнем в городе достигла 8,7% от всех покупок. Такие данные 15 сентября сообщили в пресс-службе сети ювелирных изделий Sokolov.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«Самой дорогой покупкой в городе стало золотое кольцо с бриллиантом стоимостью 473 680 рублей»,— рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что петербуржцы опередили жителей других городов и по тратам на драгоценные украшения. Средний чек в городе составил 19,2 тыс. рублей. Второе место рейтинга занял Ростов-на-Дону со средним чеком более 18,2 тыс. руб.; третье — Москва (17,6 тыс. руб.)

Ранее, «Ъ-СПб» писал, что Петербург занял первое место в рейтинге городов России по количеству купленного золота. В целом количество продаж ювелирных украшений за последнее полугодие в городе выросло на 13%.

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