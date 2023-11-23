Главные новости к утру 23 ноября

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что власти готовы закрыть границу с Россией, если возникнет необходимость. Он отметил, что власти продолжают следить за ситуацией в Финляндии и Эстонии.

Крайне правая Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса лидирует на внеочередных парламентских выборах в Нидерландах, следует из данных экзит-пола. PVV может рассчитывать на 35 из 150 мест в парламенте.

Минобороны КНДР отказалось от выполнения соглашения с Южной Кореей о снижении военной напряженности. Ведомство намерено разместить вооружение и войска в приграничных районах.

Будущий проект «Русала» по строительству глиноземного завода в Усть-Луге может получить поддержку государства в виде отмены или сокращения ввозной пошлины на бокситы.

На Радужном мосту через реку Ниагара, на котором находится пограничный пункт между Канадой и США, взорвался автомобиль, погибли два человека. СМИ писали о возможном теракте. Позднее ФБР квалифицировало инцидент как ДТП.

Центробанк отметил всплеск использования уязвимости в системе управления сайтами CMS Bitrix, популярной у средних и небольших банков, а также их подрядчиков.

Как стало известно «Ъ», правительство обсуждает ужесточение оборота сим-карт. В частности, власти хотят, чтобы операторы активировали проданные сим-карты только после проверки паспортных данных абонентов в МВД.

О важнейших событиях предстоящего дня — в анонсах «Ъ».