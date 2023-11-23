Главные анонсы 23 ноября

Президент России Владимир Путин примет участие в работе саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске. Там же глава государства проведет двустороннюю встречу с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В Москве на площадке павильона «Наша культура» международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ пройдет церемония награждения госнаградами деятелей культуры и искусства РФ за вклад в развитие отечественной культуры. Государственные награды вручит министр культуры Ольга Любимова.

Бабушкинский суд Москвы рассмотрит протокол на осужденного за фейки о ВС РФ бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина (признан иностранным агентом), составленного из-за неуказания плашки иностранного агента в публикациях в социальных сетях.

Роскомнадзор составит административный протокол в отношении рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) за отсутствие соответствующей маркировки в телеграм-канале.

Таганский суд Москвы рассмотрит вопрос об оборотном штрафе компании Google за повторный отказ удалить данные, которые запрещены к распространению в РФ.

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) огласит приговор гражданину Украины Дмитрию Голубеву, который, по версии следствия, устроил взрыв в здании межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД в Мелитополе и планировал еще два теракта.

Красноярский краевой суд начнет рассмотрение апелляции на приговор председателю совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (Красноярск ТИЗИС), бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю, осужденному на 4,5 года за хищения при строительстве метро в Красноярске.

Центральный банк Турции проведет заседание, на котором будет установлен размер базовой процентной ставки на ближайшее время.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление ПАО «Промсвязьбанк» о признании банкротом бывшего председателя совета директоров и совладельца кредитной организации Алексея Ананьева.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева посетит страну с рабочим визитом для участия в первом саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии, который пройдет в Баку.

В Израиле и Палестине состоится совместный визит премьер-министра Испании Педро Санчеса и премьер-министра Бельгии Александра де Кро.

В Китае состоится визит министра иностранных дел Франции Катрин Колонны.