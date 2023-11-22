Движение трамваев на Садовой улице восстановят после ремонта 23 ноября

В четверг, 23 ноября, в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга будет вновь восстановлено движение электротранспорта на отремонтированном участке Садовой улицы.

Как сообщили в городском комитете по транспорту, в частности, по привычному маршруту — через Загородный проспект, 1-ю Красноармейскую улицу, Троицкий и Лермонтовский проспекты до Балтийского вокзала — будут вновь ходить троллейбусы № 8.

Также на пути в историческом районе Коломна выйдут и трамваи маршрута №3.

При этом в комтрансе обратили внимание пассажиров на то, что трасса маршрута №3 будет временно изменена на другом участке из-за продолжающихся ремонтных работ на улице Академика Лебедева в районе Финляндского вокзала. Трамвай продолжит следовать до конечной остановки «Станция метро "Выборгская"».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Садовой улице в Петербурге завершен ремонт трамвайных путей на участке протяженностью 3 километра.

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