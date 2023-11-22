Поджог военкомата потребовал воспитания

2-й Западный окружной суд на выездном заседании приговорил к шести годам воспитательной колонии 17-летнего Егора Балазейкина, пытавшегося поджечь военкомат в Ленинградской области. Его признали виновным в покушении на теракт и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Егор Балазейкин во время заседания суда

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Егор Балазейкин во время заседания суда

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Судебный процесс проходил в выездном режиме — коллегия судей вела его в здании 1-го Западного военного окружного суда. Егора Балазейкина задержали 28 февраля 2023 года в Кировске Ленинградской области. По версии следствия, он кинул бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата. До этого, 12 февраля того же года, школьник пытался бросить емкость с горючим в военкомат, находящийся рядом со станцией метро «Новочеркасская» в Петербурге. Тот факт, что бутылки не загорелись, не имеет значения, считает суд. В марте 2023 года подростка поместили в петербургский следственный изолятор.

Изначально действия молодого человека рассматривали как попытки повреждения или уничтожения имущества (ст. 167 УК РФ) или хулиганство (ст. 213 УК РФ), но вскоре переквалифицировали дело на «терроризм» (ч. 1 ст. 205 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Прокурор Владимир Морозов запрашивал подсудимому шесть лет лишения свободы. По мнению гособвинителя, поступок подростка мог привести к смерти сотрудников военкоматов, имел цель воздействовать на решения власти России, устрашал жителей города, а также мог помешать работе комиссариата и правоохранительных органов. В качестве доказательства обвинения прокурор использовал слова самого юноши: тот давал признательные показания, однако позже защита утверждала, что допросы проходили под давлением и с нарушениями.

Среди нарушений защитники назвали подпись явки с повинной без присутствия родителей несовершеннолетнего, а адвокат по назначению фактически не защищал обвиняемого, что позже признала адвокатская палата Ленобласти.

По мнению стороны защиты, Егор Балазейкин должен быть полностью оправдан. Адвокаты Сергей Локтев, Лариса Дордий и Дарья Кольцова считают, что экспертиза вещественных доказательств имеет существенные нарушения. Кроме того, защитники утверждают, что никакого ущерба имуществу причинено не было, а признаков террористического акта в его поступке не выявлено.

В прениях выступали и родители Егора Балазейкина. В основном они указывали на состояние здоровья их сына: в СИЗО у подростка обострился аутоиммунный гепатит, начал прогрессировать фиброз печени, а также стремительно упало зрение. В ходе заседаний они просили приобщить заключения медиков и пригласить их в суд, однако ходатайства председательствующие не удовлетворяли полностью.

По мнению законных представителей подсудимого и защитников, а также врачей, нахождение в условиях заключения для него опасно.

Его мать, Татьяна Балазейкина, в суде рассказала, что они подали документы для подтверждения у подростка инвалидности. На последнем заседании она добавила, что считает наказание несоразмерным: «он просто бросил бутылку в железную дверь».

«Я знал, что здание не загорится, я не хотел причинить кому-то вред»,— говорил сам Егор Балазейкин По его словам, зажигательной смеси в бутылках не было: он сказал, что использовал одну бутылку «Уайт-спирит» (бензин-растворитель) и семь — дизельного топлива. В ответ на вопрос о причинах его действий он не ответил, сославшись на ст. 51 Конституции РФ. В последнем слове школьник сказал, что «виноват в своем безразличии». Он поблагодарил родителей и сказал, что гордится ими, так как они «перенесли это» и были с ним во время процесса.

Полина Пучкова, Санкт-Петербург