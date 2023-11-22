Губернаторам прочат пост

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов после президентских выборов в марте 2024 года могут перейти на работу в федеральные органы власти, следует из рейтинга «Госсовет 2.0» компании «Минченко консалтинг». Согласно документу, региональные главы УрФО демонстрируют высокие показатели политической устойчивости, в частности, за счет масштабных инфраструктурных проектов. Эксперты оценивают их шансы по-разному.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уральские губернаторы могут возглавить министерства после президентских выборов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Уральские губернаторы могут возглавить министерства после президентских выборов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно рейтингу «Госсовет 2.0», опубликованному холдингом «Минченко консалтинг», региональные главы Уральского федерального округа (УрФО) сохраняют высокие позиции в уровне политической устойчивости. Показатели достигаются благодаря крупным инфраструктурным проектам и поддержке в «Политбюро 2.0» (неформальный центр принятия решений в руководстве России). Кроме того, уральские регионы являются бенефициарами наращивания производства в секторе военно-промышленного комплекса (ВПК). Аналитики «Минченко консалтинг» отметили, что в губернаторском корпусе потенциальные кандидатуры, которые могут перейти на федеральный уровень,— губернаторы Свердловской области Евгений Куйвашев и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.

«Минченко консалтинг» ранжирует устойчивость губернаторов на основании девяти критериев, шесть из которых приносят баллы (поддержка федеральных политиков, крупные проекты, экономическая привлекательность региона и др.), а еще три — отнимают (федеральные и региональные конфликты, уголовные дела). В «зеленую» зону попадают те главы, кто набирает более 15 баллов, в «красную» — десять и менее (риск отставки). Остальные находятся в «желтой».

По сравнению с предыдущим годом, Евгений Куйвашев поднялся из «желтой» зоны в «зеленую», улучшив позицию в рейтинге и набрав 16 баллов (в прошлом году — 11). В частности, позиция улучшилась по критерию «большие проекты». Однако баллы были снижены за региональные конфликты и уголовные дела, в частности, как пояснили “Ъ-Урал” в «Минченко консалтинг», обыски в доме главы Каменского района Сергея Белоусова и уголовное дело в отношении экс-главы Пышминского городского округа Виктора Соколова.

Евгений Куйвашев родился в марте 1971 года в п.Луговской Тюменской области. С 2005 по 2007 годы являлся главой Тобольска, затем до 2011 года — главой Тюмени. После, до 2012 года, работал полпредом президента в УрФО. С 2012 года является губернатором Свердловской области, а также возглавляет рабочую группу по импортозамещению в спорте при Госсовете РФ. За 11 лет ему не впервые предрекают должность федерального министра, в частности — министра промышленности России.

Дмитрий Артюхов спустился с первой строчки рейтинга на вторую, однако набрал 19 баллов вместо 16 в прошлом году. В частности, возросла его оценка в «Политбюро 2.0».

Дмитрий Артюхов родился в феврале 1988 года в Новом Уренгое (ЯНАО). После получения степени MBA в Сингапурском университете управления в 2010 году был назначен на должность помощника первого заместителя губернатора ЯНАО. В 2011–2016 годах являлся помощником губернатора, с 2016 года — заместителем губернатора по вопросам развития экономики и привлечения инвестиций. В сентябре 2018 года был избран губернатором ЯНАО, став самым молодым губернатором в России.

В «Минченко консалтинг» отметили, что возможность перевода Евгения Куйвашева и Дмитрия Артюхова подтверждается тем, что в 2018 году на должности федеральных министров были назначены губернаторы Тюменской области Владимир Якушев (ныне — полпред президента в УрФО) и Ямала Дмитрий Кобылкин (ныне — председатель комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды).

По словам политолога Михаила Коробельникова, деятельность господина Куйвашева в этом году, в общем, ничем не отличается от того, что было в прошлом. По его словам, потенциал господина Куйвашева как федерального министра укрепился благодаря наращиванию темпов ВПК и тому, что политический блок локализует вспыхивающие между группами влияния в местных органах власти конфликты. «Однако история с “горячими точками”: Сысертским мусорным полигоном, сухим портом, логистическим центром “Уральский”, я думаю, ему еще “аукнется”. Наверное, эти конфликты будут улажены, но не решены»,— прокомментировал “Ъ-Урал” Михаил Коробельников.

У господина Артюхова, как рассказала политтехнолог Лариса Рычкова, есть шансы пройти на федеральный уровень в качестве министра по молодежной политике. «В 2021 году он был назначен председателем комиссии Госсовета России по молодежной политике. Позже предложил стратегию молодежной политики до 2030 года. Поэтому, думаю, логично сделать его министром по этому направлению»,— заявила госпожа Рычкова.

Анастасия Таначева