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Коммерсантъ FM
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У главы района Свердловской области Белоусова проводят обыски

В Свердловской области силовики проводят обыски у главы Каменского городского округа Сергея Белоусова. Информацию «Ъ» подтвердили несколько источников в правительстве региона. По их данным, оперативные мероприятия, в частности, связаны с взятками в размере 4 млн руб., но это может быть только одним из эпизодов.

По сведениям «Ъ», обысками дома и на работе у господина Белоусова занимаются сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Руководитель пресс-службы свердловского главного управления МВД Валерий Горелых пообещал проверить информацию на предмет соответствия действительности.

Сергей Белоусов возглавил Каменский городской округ в 2012 году. Сейчас чиновник также является секретарем Каменского отделения партии «Единая Россия». Как ранее сообщал «Ъ», в 2019 году в Каменске-Уральском прошел пикет с требованием отставки Сергея Белоусова. Жителей возмутило бездействие властей при решении экологических и коммунальных проблем. До этого жители Каменского района пытались сместить господина Белоусова, собрав 3,5 тыс. подписей под петицией за его отставку.

Диана Сунагатуллина, Екатеринбург

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