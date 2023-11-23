Рост капвложений замер на пике

Индекс инвестиционной активности от Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), представляющий собой оценку предложения товаров инвестиционного назначения, после снижения в августе в сентябре стабилизировался на достаточно высоком уровне. Аналитики центра отмечают, что предложение базовых стройматериалов на рынке также стабилизировалось, однако такая ситуация не является устойчивой. Хотя текущая интенсивность инвестиционной активности предприятий примерно соответствует максимумам 2021 года, ее косвенные оценки «свидетельствуют скорее об остановке прежде интенсивного роста», заключают в ЦМАКП.

Расчеты центра на основе данных Росстата свидетельствуют, что во втором квартале этого года сохранялся интенсивный рост инвестиций в основной капитал (первый квартал — плюс 2,2%, второй — 5,3%, сезонность устранена). При этом в третьем квартале, судя по косвенным данным, инвестиции в машины и оборудование просели, указывают авторы расчетов. В строительстве рост инвестиций «сбился» (второй квартал — плюс 0,8% в среднем за месяц, в июле — минус 0,1%, в августе — плюс 1,5%, в сентябре — минус 0,4%, сезонность устранена), и пока неясно, говорит ли это (с учетом повышения ключевой ставки) о переходе к стагнации или это разовый сбой.

В ЦМАКП отмечают, что повышение ключевого индикатора ЦБ вывело ставки денежного рынка на уровень, превышающий уровень рентабельности бизнеса для значительного числа отраслей. Сейчас устойчиво рентабельность выше разве что в нефтегазовом секторе, в производстве стройматериалов, в бумажной и пищевой отраслях. Отрыв ставок от рентабельности даже текущей деятельности демотивирует инвестиционную деятельность, отмечают аналитики.

Отметим, что на этом фоне в сентябре активность в сегменте корпоративного кредитования стабилизировалась. В годовом выражении номинальный темп прироста портфеля кредитов нефинансовым предприятиям в августе—сентябре составлял примерно 24%. Условия кредитования, по данным заказанных ЦБ опросов компаний, в ноябре продолжили ухудшаться, но кредитная активность предприятий оставалась высокой, в том числе — на фоне ожидаемого спроса и будущего госзаказа.

Артем Чугунов