Путин посетит Минск 23 ноября для участия в сессии совета ОДКБ

Президент России Владимир Путин 23 ноября посетит Минск, где примет участие в сессии совета Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На мероприятии будут обсуждаться «ключевые вопросы взаимодействия членов ОДКБ, включая дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что саммит руководителей стран ОДКБ способствует «наращиванию усилий по обороне и безопасности» стран—участниц военно-политического блока.

Ожидается, что в Минске будут присутствовать лидеры всех стран, входящих в ОДКБ, за исключением Армении, которая отказалась отправлять на мероприятие и своего министра иностранных дел.

Александр Кислов