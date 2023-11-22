Путин посетит Минск 23 ноября для участия в сессии совета ОДКБ
Президент России Владимир Путин 23 ноября посетит Минск, где примет участие в сессии совета Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает пресс-служба Кремля.
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
На мероприятии будут обсуждаться «ключевые вопросы взаимодействия членов ОДКБ, включая дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что саммит руководителей стран ОДКБ способствует «наращиванию усилий по обороне и безопасности» стран—участниц военно-политического блока.
Ожидается, что в Минске будут присутствовать лидеры всех стран, входящих в ОДКБ, за исключением Армении, которая отказалась отправлять на мероприятие и своего министра иностранных дел.