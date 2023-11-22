В Астрахани арестовали двух закладчиков мефедрона

Астраханский суд заключил под стражу двух граждан Узбекистана по подозрению в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30 п. «г», ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба УМВД по региону. Полицейские сообщили, что в ходе оперативно-профилактической операции «Доза»,сотрудники заметили на улице молодых людей, которые «вели себя подозрительно». В ходе проверки документов у одного из них из кармана выпало два обмотанных изолентой свертка, после чего тот безуспешно попытался скрыться, выбросив еще 12.

В ходе досмотра полиция обнаружила у задержанных еще 131 сверток — эксперты криминалистического центра распознали в веществе мефедрон общей массой более 10 граммов. Фигуранты рассказали силовикам, что работали на интернет-магазин по сбыту наркотиков, получая указания оператора, который и направил их в Астрахань. На данный момент полиция устанавливает возможных сообщников, а также круг потребителей. Отмечается, что фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в регионе задержали троих иностранных граждан, которые также прибыли в Астрахань по указанию «администратора», с которым переписывались в мессенджере. Они рассказывали, что распространяли мефедрон, однако, по данным следователей, вместо этого наркотика в партии мог оказаться опиат метадон — именно последним, по данным медиков, в городе отравились более 20 человек, трое скончались.

Никита Маркелов, Саратов