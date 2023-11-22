Продажа глобального Forbes сорвалась после сообщений о покупателе из России

Владелец глобальной версии журнала Forbes холдинг Integrated Whale Media сообщил об отмене продажи группе инвесторов во главе с американским предпринимателем Остином Расселом. The Washington Post (WP) ранее сообщила, что выкупить всю медиагруппу на самом деле хотел владелец российского Forbes Магомед Мусаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Представитель Forbes Билл Хэнкс сообщил The Washington Post, что соглашение было расторгнуто, так как покупатель «не смог обеспечить закрытие». Он отказался от дальнейших комментариев. Господин Рассел сообщил, что контракт расторгнут «в интересах сторон». По данным источников газеты, предприниматель все лето пытался привлечь средства американских инвесторов, хотя у него были связи с иностранными инвесторами.

Как пишет WP, объявленная в мае сделка вызвала вопросы из-за отсутствия у господина Рассела опыта в медиаиндустрии и из-за суммы сделки, которая превышала совокупную стоимость продажи Time, Fortune и The Washington Post.

Редакция WP ознакомилась с несколькими аудио- и видеозаписями с участием, как утверждается, господина Мусаева. На них российский бизнесмен, как говорилось в материале газеты, назвал американского бизнесмена «лицом» сделки и просил держать в тайне свое участие. Магомед Мусаев и Остин Рассел официально опровергли эту информацию. Российский предприниматель сказал WP, что любые предположения о том, что он контролировал сделку, являются «абсолютной чепухой» и «чудовищным мифом», и что «по документам он в ней не участвовал».

Леонид Уварчев