Си Цзиньпин встретился с Вячеславом Володиным в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в Доме народных собраний в Пекине, сообщило Центральное телевидение Китая. Другие подробности встречи пока не приводятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Си Цзиньпин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Си Цзиньпин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в Китай 21 ноября. В ходе поездки, которая продлится до 23 ноября, представители российского парламента также встретятся с руководством Всекитайского собрания народных представителей. Предполагается, что в рамках переговоров стороны обсудят вопросы развития межпарламентского сотрудничества России и Китая, а также вопросы укрепления взаимодействия в сферах экономики, безопасности, торговли, образования и науки.

Подробнее о развитии российско-китайского сотрудничества — в материале «Ъ» «Руки на поясе».