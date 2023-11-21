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Коммерсантъ FM
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Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Китай

В Китай с официальным визитом прибыла делегация Госдумы во главе с ее председателем Вячеславом Володиным. В ходе поездки, которая продлится с 21 по 23 ноября, представители российского парламента встретятся с руководством Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и другими официальными лицами.

«Будут обсуждаться вопросы развития межпарламентского сотрудничества России и Китая, а также укрепления взаимодействия двух стран в различных сферах — экономике, безопасности, торговле, образовании и науке и других»,— сказано в сообщении на сайте Госдумы.

В состав делегации, как указано в материале, вошли представители всех партий, а также председатели части профильных комитетов. Среди них — главы комитетов по международным делам Леонид Слуцкий, по информационной политике Александр Хинштейн, по обороне Андрей Картаполов и другие. Всего в состав делегации вошли 14 депутатов.

Президент России Владимир Путин 17 октября прибыл в Китай на международный форум «Один пояс — один путь» по приглашению Си Цзиньпина. С главой Китая он провел переговоры, на которых, по его словам, обсуждались в том числе темы Украины и Ближнего Востока.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Пояс верности Китаю».

Петр Бузлаев

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