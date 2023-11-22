Александр Николаев покидает пост гендиректора ГУП «Белоблводоканал»

Пост генерального директора государственного унитарного предприятия (ГУП) «Белоблводоканал» сегодня покидает Александр Николаев, занимавший его с января 2022 года. Об этом сообщается в соцсетях ГУПа. Уточняется, что господин Николаев увольняется по собственному желанию. С 23 ноября исполнять обязанности гендиректора будет его первый заместитель Андрей Колесников.

На своей странице во «Вконтакте» господин Николаев выразил уверенность, что выполнил задачи, поставленные перед ним областным правительством почти два года назад. «За время моего руководства положено начало многим инновационным проектам, внедрены новые технологии и стандарты работы, открыты центры обслуживания клиентов, внедрено современное программное обеспечение. Мы добились того, что все службы водоканала работают слаженным единым механизмом — и это хорошая основа для дальнейшего развития»,— написал Александр Николаев.

Он добавил, что сейчас перед предприятием стоит «много сложных задач», но выразил уверенность в том, что новое руководство «продолжит позитивную тенденцию».

Ранее «Белоблводоканал» заподозрили в сливе стоков на почву на 15,7 млн руб. В прошлом году ГУП был оштрафован на 1,5 млн руб. за нарушение природоохранного законодательства, допущенного при работе очистных сооружений.

Алина Морозова

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