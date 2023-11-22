Песков о приглашении Путина в Чечню: сейчас очень напряженная обстановка

Президент России Владимир Путин со временем посетит Чечню, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Конкретные сроки он не назвал. 20 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил президента в республику, передав просьбу «старейшин».

«Кадыров его пригласил. И со временем когда-то, конечно, приедет. Он же ездит в регионы»,— сказал господин Песков ТАСС. «Сейчас очень напряженная обстановка»,— добавил представитель Кремля.

Рамзан Кадыров на связи с президентом во время церемонии передачи регионам новой техники для сферы общественного транспорта заявил, что старейшины ругают его, поскольку Владимир Путин давно не приезжал в Чечню. «Просили вам передать, чтобы вы приехали к нам»,— сказал глава региона.

Владимир Путин на приглашение не ответил. Последний раз он посещал Чечню в 2011 году. Тогда господин Путин занимал должность премьер-министра.

Лусине Баласян