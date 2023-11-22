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Коммерсантъ FM
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Минобороны сообщило об уничтожении четырех катеров ВСУ в Черном море

В западной части акватории Черного моря были обнаружены четыре безэкипажных катера ВСУ, следовавшие в направлении Крымского полуострова. Как сообщило Минобороны РФ, все цели были уничтожены.

17 ноября Минобороны сообщило об уничтожении семи безэкипажных катеров и одного быстроходного катера типа «Виллард» с десантной группой ВСУ в юго-западной части акватории Черного моря. Катера также следовали в направлении Крымского полуострова.

Лусине Баласян

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