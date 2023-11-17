Минобороны: в Черном море уничтожены 7 морских дронов и десантная группа ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении семи безэкипажных катеров и одного быстроходного катера типа «Виллард» с десантной группой ВСУ в юго-западной части акватории Черного моря. Согласно сообщению пресс-службы ведомства, катера следовали в направлении Крымского полуострова.

Как сообщила пресс-служба Минобороны, цели были обнаружены при воздушном патрулировании. «Все обнаруженные цели были уничтожены из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота»,— говорится в сообщении.

Украинская сторона сообщение Минобороны РФ не комментировала.

О том, что происходит после ввода войск России на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».