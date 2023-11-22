Без четверти Fplus

Алексей Мельников продал 25% в «Ф плюс оборудование и разработки» — головной структуре холдинга Fplus. Владельцем 19% стала инвесткомпания «Икс 2», еще 6% получил бывший топ-менеджер одной из структур «Интерроса» Александр Синяк. Стороны не раскрывают подробностей сделки, участники рынка оценивают долю примерно в 10 млрд руб. Господин Мельников сам лишь недавно консолидировал 100% в компании. Перепродажа четверти в ней, полагают участники рынка и эксперты, может быть связана с нехваткой средств и сложностью привлечения внешнего финансирования, в том числе на исходную консолидацию Fplus.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” обратил внимание, что в состав учредителей ООО «Ф плюс оборудование и разработки» (головная структура IT-холдинга Fplus) вошли новые лица: 19% получила инвесткомпания «Икс 2» (71% у Олега Барабанова, 25% у Алены Баендаевой и 4% у Андрея Ивойлова), еще 6% — Александр Синяк. Данные об этом появились в «СПАРК-Интерфакс» 16 ноября. В сообщении на сайте «Икс 2» говорится, что компания вошла в состав учредителей холдинга.

Ранее ООО «Ф плюс оборудование и разработки» на 100% принадлежало Алексею Мельникову, он консолидировал компанию в октябре, выкупив 50% у Владимира Корнева, сообщал Cnews.

Управляющий партнер «Икс 2» Олег Барабанов пояснил, что компания «активно инвестирует» в промышленный сектор и развитие информационных технологий: «Эти направления у нас сейчас в приоритете, поэтому и была заключена сделка с Fplus». Параметры сделки стороны не раскрыли.

Fplus был создан на базе «Марвел Дистрибуции», основанной в 1991 году Сергеем Гирдиным. В холдинг входят структуры, занимающиеся дистрибуцией потребительской электроники, серверов и систем хранения данных, разработкой автоматизированных рабочих мест («Гетмобит»), разработчики ПО и т. д. Финансовые показатели не раскрываются. По оценке TAdviser, в 2022 году выручка Fplus составила 215 млрд руб.

В «Икс 2» входят автохолдинг РРТ, застройщик «Имса», производитель арматуры АО «Завод Знамя Труда» и т. д. Свою выручку по итогам 2022 года «Икс 2» оценивает в 2,8 млрд руб. Доли всех участников «Икс 2», по данным «СПАРК-Интерфакс», находятся в залоге у банка «Санкт-Петербург». Господин Барабанов в нем с 2017 по 2020 год занимал должность советника председателя правления.

Об Александре Синяке лишь известно, что он до 2012 года возглавлял ООО «Лесная сказка», принадлежащее «Интерросу» Владимира Потанина. На звонки “Ъ” господин Синяк не ответил.

Гендиректор производителя электроники «Бештау» Олег Осипов полагает, что сумма сделки не превысила 10 млрд руб. Аналогичную оценку дает источник “Ъ” в крупном производителе электроники. По мнению господина Осипова, основной причиной продажи доли могла стать «проблема нехватки инвестиционных и оборотных средств».

Один из собеседников “Ъ” полагает, что у «Икс 2» есть доступ к «дешевым иностранным кредитам, которые сейчас необходимы Fplus». Другой источник “Ъ” добавляет, что речь может идти и о финансировании на привлекательных условиях от банка «Санкт-Петербург».

По версии источника “Ъ” в одном из крупных производителей электроники, средства могли потребоваться господину Мельникову, чтобы закрыть собственную сделку по консолидации компании. Причем собеседник “Ъ” имеет в виду не относительно недавний выкуп доли господина Корнева, а расчеты с Сергеем Гирдиным, которые якобы произошли только в 2022 году.

Никита Королев