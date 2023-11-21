Главные новости за 21 ноября. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк
Михаил Бычков уволен с должности худрука Воронежского камерного театра.
«Эфко» закрывает производство йогуртов в Белгородской области.
100% акций ИПФ «Воронеж» для передачи новому владельцу оценили в 465 млн рублей.
В липецкой ОЭЗ могут открыть два производства металлоизделий.
Заочно арестован экс-глава белгородского фонда ЖКХ Леонид Белоковаленко.
«Курскэлектротранс» будет обслуживать маршрут электробусов за 758 млн рублей.
Завершено банкротство курского производителя батарей ООО «Исток+».
Сбербанк откроет белгородскому Старому Осколу кредитные линии на 640 млн рублей.
Заболеваемость коронавирусом в Черноземье превысила 2 тысячи случаев в неделю.