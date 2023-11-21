Главные новости за 21 ноября. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк

Михаил Бычков уволен с должности худрука Воронежского камерного театра.

«Эфко» закрывает производство йогуртов в Белгородской области.

100% акций ИПФ «Воронеж» для передачи новому владельцу оценили в 465 млн рублей.

В липецкой ОЭЗ могут открыть два производства металлоизделий.

Заочно арестован экс-глава белгородского фонда ЖКХ Леонид Белоковаленко.

«Курскэлектротранс» будет обслуживать маршрут электробусов за 758 млн рублей.

Завершено банкротство курского производителя батарей ООО «Исток+».

Сбербанк откроет белгородскому Старому Осколу кредитные линии на 640 млн рублей.

Заболеваемость коронавирусом в Черноземье превысила 2 тысячи случаев в неделю.