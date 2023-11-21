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Сбербанк откроет белгородскому Старому Осколу кредитные линии на 640 млн рублей

Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области выбрала Сбербанк подрядчиком для открытия двух кредитных линий с суммарным лимитом 640 млн руб. (290 млн и 350 млн руб.). Он был единственным участником аукционов, снижать начальную цену контрактов в размере 34,9 млн и 42,1 млн руб. соответственно не стал. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Контракты на стадии подписания поставщиком.

Общая начальная цена контрактов составляет 77 млн руб. (34,9 и 42,1 млн соответственно). Срок действия каждой линии определен в 275 дней: с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024-го. Кредитная ставка — фиксированная. Ее процент не уточняется.

В документации говорится, что средства необходимы Старооскольскому горокругу для погашения долгов и дефицита бюджета.

Ранее три аукциона на открытие Белгородской области кредитных линий с совокупным лимитом 6 млрд руб. признали несостоявшимися.

Алина Морозова

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