Михаил Бычков уволен с должности худрука Воронежского камерного театра

21 ноября решением министерства культуры Воронежской области Михаил Бычков освобожден от должности художественного руководителя Воронежского камерного театра. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Бычков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Михаил Бычков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В облправительстве рассказали, что исполнять обязанности худрука будет директор театра Олег Ткаченко.

«Назначение нового худрука планируется до Нового года, сейчас идет общение с претендентами. В правительстве области уверены, что коллектив государственного театра и его высокий уровень работы будут сохранены»,— рассказали в правительстве региона.

Михаил Бычков — основатель Камерного театра, был его бессменным руководителем с момента основания в 1993 году. В 2010 году он также создал в Воронеже и возглавил международный Платоновский фестиваль искусств. В марте 2022 года господин Бычков покинул пост худрука фестиваля, не называя причину своего увольнения. После начала специальной военной операции на Украине он в числе других деятелей культуры призвал «остановить вооруженные действия, отвести войска и сесть за стол переговоров». Подписанное им письмо было опубликовано в соцсети Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

О том, какие изменения произошли в программе Платоновского фестиваля после годового перерыва, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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