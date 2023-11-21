В липецкой ОЭЗ могут могут открыть два производства металлоизделий

На Грязинской площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк» могут появиться еще два завода: по производству дверей и по выпуску дробометного оборудования, литья. Статусы резидентов получили компании «Гладиум-Липецк» и «Завод ЛипецкТехноЛит» соответственно. Информация об этом появилась на сайте ОЭЗ.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Гладиум-Липецк» была зарегистрирована в Грязинском районе Липецкой области 29 августа 2023 года. Основной вид деятельности — производство металлических дверей и окон. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директором является Максим Климов. 50% компании принадлежит Евгению Рыльскому, еще 50% — Дмитрию Курскому. Они также в равных долях владеют ООО «Гладиум», зарегистрированным в Белгороде в 2019 году для аналогичной деятельности с таким же уставным капиталом. Выручка «Гладиума» в 2022 году составила 1,5 млрд руб. (в 2021-м — 1,1 млрд руб.), чистая прибыль — 102 млн руб. (81 млн руб.).

В ОЭЗ рассказали, что «Гладиум» занимается изготовлением и продажей «противопожарных дверей с высоким пределом огнестойкости, противопожарных люков, дверей для бытовых и производственных помещений». Планируемый объем производства составляет до 10 тыс. шт. в месяц. На предприятии рассчитывают создать 23 рабочих места. Объем инвестиций не раскрывается. «Резидент намерен получить лучшие показатели по выходу и себестоимости изделий в отрасли за счет высокой технологичности завода»,— добавили представители ОЭЗ.

«При выборе площадки для ведения бизнеса мы принимали во внимание несколько факторов. Первый— это локация. Липецкая область очень выгодно логистически расположена. К тому же, регион промышленный, а нам нужны рабочие руки. Плюс здесь есть необходимая нам сырьевая база», — рассказал соучредитель компании «Гладиум-Липецк» Евгений Рыльский.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Завод Липецктехнолит» было зарегистрировано в Грязинском районе Липецкой области в феврале 2023 года. Основной вид деятельности — литье стали. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Генеральным директором и бенефициаром является Денис Ейкилис. Он же руководит и владеет ООО «Липецктехнолит», которое было зарегистрировано в Липецке в 2019 году. Основной вид деятельности компании — производство машин и оборудования для металлургии. Выручка в 2022 году составила 134 млн руб. (в 2021-м — 66 млн руб.), чистая прибыль — 22 млн руб. (12 млн руб.) .

По словам представителей ОЭЗ, проект «Липецктехнолит» планирует реализовать проект «в рамках концепции развития литейной промышленности России» для импортозамещения. Планируемая мощность завода составит 400 тыс. т в год, ожидаемое количество рабочих мест — 70. Согласно сайту ОЭЗ, объем инвестиций составит 190 млн руб.

«Оба проекта отлично вписываются в наши планы по развитию металлообрабатывающих производств, в том числе их локализации в ОЭЗ "Липецк"», – считает губернатор Игорь Артамонов.

По словам главы региона, соглашение с «Липецктехнолит» было подписано на Петербургском экономическом форуме в 2023 году.

Подробнее об итогах форума — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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