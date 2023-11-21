Заболеваемость коронавирусом в Черноземье превысила 2 тысячи случаев в неделю

За неделю с 13 по 19 ноября в Черноземье был выявлен 2 241 случай коронавируса, что на 36,3% больше, чем неделей ранее (1 644). Количество заболевших с начала 2020 года достигло 1 316 723. Выздоровели за неделю 1 580 пациентов (1 290 960), скончался один человек (22 157).

В Белгородской области подтвердились 288 случаев (неделей ранее — 210, всего — 175 443). Вылечились 246 пациентов (неделей ранее — 98, всего — 172 602). С начала пандемии в регионе зафиксирован 2 371 летальный исход.

В Воронежской области инфекцию обнаружили у 1 183 человек (неделей ранее — у 912, всего — у 512 187). Выздоровели 808 пациентов (неделей ранее — 667, всего — 501 926). С начала пандемии в регионе установлено 8 705 летальных исходов.

В Курской области ковид диагностировали у 137 человек (неделей ранее — у 105, всего — у 156 388). Вылечились 74 пациента (неделей ранее — 46, всего — 153 622). С начала пандемии в регионе зарегистрировано 2 545 летальных исходов.

В Липецкой области число заболевших увеличилось на 192 (неделей ранее — на 130, всего выявлено 184 942 случая). Выздоровели 108 пациентов (неделей ранее — 111, всего — 180 588). За неделю скончался один зараженный, с начала 2020 года — 4 006.

В Орловской области выявили 336 случаев (неделей ранее — 213, всего — 141 999). Вылечились 333 пациента (неделей ранее — 86, всего — 139 699). С начала пандемии в регионе зафиксировано 1 986 летальных исходов.

В Тамбовской области заразились 105 человек (неделей ранее — 74, всего — 145 511). Выздоровели 11 пациентов (неделей ранее — 15, всего — 142 523). С начала пандемии в регионе зарегистрировано 2 544 летальных исхода.

В целом в России было выявлено 58 150 случаев (23 558 444), вылечился 39 731 пациент (22 643 504), умерли 93 человека (400 488).

Подробнее о росте заболеваемости в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье» «COVID-19 пробует вернуться».

Алина Морозова

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