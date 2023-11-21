Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Заочно арестован экс-глава белгородского фонда ЖКХ Леонид Белоковаленко

Басманный райсуд Москвы заочно заключил под стражу 40-летнего Леонида Белоковаленко, возглавлявшего фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области и регионального оператора по обращению с отходами ООО «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ). Согласно постановлению суда, он обвиняется в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Судя по данным базы розыска МВД, господин Белоковаленко находится в розыске. Этой осенью он был также объявлен в межгосударственный розыск. Суд постановил заключить его под стражу на два месяца после экстрадиции или задержания на территории РФ. Телефон Леонида Белоковаленко недоступен.

Уголовное дело против экс-главы фонда ведет Главное следственное управление Следственного комитета России. Осенью прошлого года в рамках его расследования была задержана директор ООО «Активгрупп» Валентина Храмова, которой вменили дачу взятки руководству ЦЭБ (ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Ее компания оказывала юридические услуги для регоператора. В конце лета этого года обвинение в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) было предъявлено еще четырем должностным лицам фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и ЦЭБ — Кириллу Попову, Даниилу Медведеву, Юлии Овчаровой и Андрею Внукову. Тогда же фигурантом дела стал господин Белоковаленко.

Леонид Белоковаленко стал директором фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области в феврале 2014 года. «Центр по экологической безопасности» он возглавил в 2018 году. В 2021-ом он покинул оба поста. Собеседники «Ъ-Черноземье» объясняли его уход состоянием здоровья.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Оператор по обращению со взятками».

Владимир Зоркий

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...