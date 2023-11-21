Заочно арестован экс-глава белгородского фонда ЖКХ Леонид Белоковаленко

Басманный райсуд Москвы заочно заключил под стражу 40-летнего Леонида Белоковаленко, возглавлявшего фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области и регионального оператора по обращению с отходами ООО «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ). Согласно постановлению суда, он обвиняется в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Судя по данным базы розыска МВД, господин Белоковаленко находится в розыске. Этой осенью он был также объявлен в межгосударственный розыск. Суд постановил заключить его под стражу на два месяца после экстрадиции или задержания на территории РФ. Телефон Леонида Белоковаленко недоступен.

Уголовное дело против экс-главы фонда ведет Главное следственное управление Следственного комитета России. Осенью прошлого года в рамках его расследования была задержана директор ООО «Активгрупп» Валентина Храмова, которой вменили дачу взятки руководству ЦЭБ (ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Ее компания оказывала юридические услуги для регоператора. В конце лета этого года обвинение в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) было предъявлено еще четырем должностным лицам фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и ЦЭБ — Кириллу Попову, Даниилу Медведеву, Юлии Овчаровой и Андрею Внукову. Тогда же фигурантом дела стал господин Белоковаленко.

Леонид Белоковаленко стал директором фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области в феврале 2014 года. «Центр по экологической безопасности» он возглавил в 2018 году. В 2021-ом он покинул оба поста. Собеседники «Ъ-Черноземье» объясняли его уход состоянием здоровья.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Оператор по обращению со взятками».

Владимир Зоркий