«Курскэлектротранс» будет обслуживать маршрут электробусов за 758 млн рублей

В Курске контракт на обслуживание маршрута электробусов Онкоцентр — Московская площадь (№7Э) получил муниципальный перевозчик «Курскэлектротранс». Он был единственным участником аукциона, начальную цену контракта в 758 млн руб. снижать не стал. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

По данным Rusprofile.ru, государственное унитарное предприятие Курской области «Курскэлектротранс» было зарегистрировано в 1992 году для регулярных перевозок пассажиров трамваями в городском и пригородном сообщении. Уставный капитал — 170,7 тыс. руб. Генеральным директором является Алексей Тихонов, учредителями — министерство имущества и министерство транспорта и автомобильных дорог региона. Выручка предприятия в 2022 году составила 367 млн руб. (в 2021-м — 310 млн руб.), чистый убыток — 234 млн руб. (2021-й перевозчик закончил с чистой прибылью в 79 млн руб.).

Обслуживать маршрут нужно будет с 1 декабря 2023 года по 31 октября 2030-го. Его протяженность составляет 37,7 км. Перевозчику будет необходимо ежедневно выпускать на него семь электробусов и иметь один в резерве. В будние дни машины должны совершать 36 рейсов с 5:36 до 22:47, в выходные — 30 с 6:15 до 22:47. С понедельника по пятницу совокупный пробег машин при выполнении условий контракта составит 1,36 тыс. км, в субботу и воскресенье — 1,1 тыс. км.

Всего до ноября 2030 года электробусам предстоит проехать 200,4 тыс. км, следует из документации закупки.

В начале октября губернатор Роман Старовойт рассказал, что «в ближайшее время» в регион поставят десять электробусов «КамАЗ-6282», произведенных на заводе ПАО «НефАЗ» в Нефтекамске. Именно они должны выйти на маршрут.

Контракт на поставку электробусов в облцентр за 478,8 млн руб. получил нижегородский «Автотехкомплект». Московское АО «Ситроникс» выиграло торги на поставку трех зарядных станций для них за 80,5 млн руб. Подрядчики должны были выполнить работы до 15 октября.

О переводе операторов общественного транспорта в Курске на брутто-контракты — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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