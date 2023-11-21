«Эфко» закрывает производство йогуртов в Белгородской области

Совет директоров ГК «Эфко» (ключевые активы — в Белгородской области) принял решение об окончательном закрытии бизнеса по производству молочных продуктов. Мощности по производству йогуртов будут переориентированы под «растительные альтернативы на экспорт», сообщили в компании.

«Эфко» продолжить развивать переработку масличных, а также направления растительных жиров и белков, глубокой переработки подсолнечника, растительных альтернатив мясу и молоку, сладких белков и продуктов «для здорового долголетия», отметили в компании.

«Эфко» производило йогурты под брендами «Слобода» и Liberty Yogurt.

На профильный рынок компания вышла в 2015 году, наладив производство йогуртов «Слобода» в белгородской Алексеевке.

«Российский рынок йогуртов — зрелый и насыщенный,— пояснил исполнительный директор компании Сергей Иванов.— Для эффективной работы в этом направлении целесообразно глубоко интегрироваться с производителями молока. Два года назад, реализуя новую стратегию развития, мы продали собственное молочное производство, компанию “Зеленая долина”. Но пошли на компромисс и оставили йогуртное направление».

«Сегодняшнее решение болезненное,— заметил господин Иванов.— Мы понимаем, что лишаем многих потребителей любимого продукта. Но приняли его единогласно... Проектов, на которые ресурсов стабильно не хватает, достаточно. Это и международная экспансия с растительными альтернативами молока и мяса. Это и начало продаж сладкого белка на Ближнем Востоке. Развитие технологий глубокой переработки белка подсолнечника с максимальным сохранением природной пользы. И самое наше амбициозное и воодушевляющее направление — клеточное питание для здорового долголетия».

Почему «Эфко» продала долю в «Зеленой долине» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин