100% акций ИПФ «Воронеж» для передачи новому владельцу оценили в 465 млн рублей

Акции АО «Издательско-полиграфическая фирма ''Воронеж''», которые Росимущество как собственник планирует передать московскому акционерному обществу «Российские газеты» (100%), оценены в 465 млн руб. Это следует из отчета оценщика Дениса Маневского, члена саморегулируемой организации «Союз "Федерация специалистов оценщиков"». С документом ознакомился «Ъ-Черноземье».

О предстоящей передаче акций одной из старейших типографий Воронежа стало известно в январе 2023 года. В отчете говорится, что оценка выполнена с учетом данных на 31 декабря 2022 года. На тот момент уставный капитал АО составлял 43,3 млн руб. и был разделен на 432,8 тыс. обыкновенных акции номинальной стоимостью 100 руб. каждая.

В Росимуществе «Ъ-Черноземье» пояснили, что стоимость 100% акций не равна стоимости имущества компании. В отчете оценщика сказано, что на балансе АО «Издательско-полиграфическая фирма ''Воронеж''» находятся объекты как движимого, так и недвижимого имущества. К первым относятся здания производственно-складского и административного назначения общей площадью 14,6 тыс. кв. м на улице Генерала Лизюкова, 2 и здания склада площадью 2,6 тыс. кв. м на улице Волгоградской, 30. Рыночная стоимость объектов по первому адресу составляет 289 млн руб., по второму — 36,3 млн руб.

К движимому имуществу АО относятся машины и оборудование, а именно две флексографические печатные машины, бумагорезальная, вкладочно-резально-швейная, контрольно-перемоточная, листосчетная машины, нумератор, печатный станок, станок для высечки рулонных материалов, рулонная офсетная печатная линия, устройство экспонирования, УФ-сушильная система и так далее. Его совокупная рыночная цена составляет 98,2 млн руб. Совокупно все имущество компании оценено в 425,5 млн руб.

На запрос «Ъ-Черноземье» о сроках и условиях передачи акций в Росимуществе не ответили. В январе 2023 года сообщалось, что правительство РФ должно обеспечить проведение всех юридических процедур за полтора года.

По данным Kartoteka.ru, ИПФ «Воронеж» была зарегистрирована как АО (до этого типография работала как ФГУП) в конце 2005 года с уставным капиталом 43,2 млн руб. Основной вид деятельности — печатание газет. Единственным собственником является Росимущество. Управляется АО «Российские газеты». Выручка воронежской компании по итогам 2022 года составила 379,9 млн руб. (по итогам 2021-го — 279,5 млн руб.), чистая прибыль — 31,9 млн руб. (3,7 млн руб.).

Собственник неоднократно пытался продать типографию. Так, в прошлом году 100% акций АО «Издательско-полиграфическая фирма “Воронеж“» в очередной раз были выставлены на торги с начальной ценой 247,4 млн руб.

Алина Морозова

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