Завершено банкротство курского производителя батарей ООО «Исток+»

В ООО «Исток+» (одно из ключевых юрлиц ГК «Курский аккумуляторный завод»; бренды на розничном рынке — Forse, Dominator и другие), производившем стартерные батареи для автомобилей, завершено конкурсное производство. Это следует из картотеки арбитражных дел. Конкурсный управляющий Алим Жамборов просил продлить процедуру на два месяца, но суд не нашел для этого оснований.

ООО «Исток+» было признано банкротом по иску Экспобанка в августе 2022-го. До этого годовой оборот компании почти достигал 4 млрд руб. В ходе конкурсного производства основное имущество было приобретено местным ООО «Промсфера».

Банкротство двух ключевых производственных юрлиц (в том числе ООО «Пром АКБ») не мешает ГК вести активную деятельность. По итогам первого полугодия 2023-го предприятие, как сообщала «Ъ-Черноземье» его пресс-служба, выпускало по полному циклу одновременно стартерные, стационарные свинцово-кислотные и щелочные аккумуляторы и батареи. По собственной оценке, ГК является вторым в РФ по объему выпуска производителем стартерных аккумуляторов.

Подробнее о завершении банкротства основных юрлиц Курского аккумуляторного завода — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин