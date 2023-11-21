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Коммерсантъ FM
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Россиянки Косачева и Серенко вошли в сотню влиятельных женщин по версии BBC

Британское издание BBC опубликовало ежегодный список самых влиятельных женщин мир. В него вошли две россиянки — фемактивистка Дарья Серенко (признана иностранным агентом) и основательница сообщества добровольных лесных пожарных Софья Косачева.

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Софья Косачева

Софья Косачева

Фото: Коммерсантъ / Александр Любарский

Дарья Серенко (в центре; признана иностранным агентом)

Дарья Серенко (в центре; признана иностранным агентом)

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина

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Софья Косачева

Фото: Коммерсантъ / Александр Любарский

Дарья Серенко (в центре; признана иностранным агентом)

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина

Дарья Серенко — одна из соосновательниц «Феминистского антивоенного сопротивления» (признано иностранным агентом), а также автор книг «Девочки и институции» и «Я желаю пепла своему дому». В январе 2023 года Минюст внес Дарью Серенко в реестр иностранных агентов, аргументируя это тем, что она собирала средства для поддержки Украины, пропагандировала ЛГБТ-отношения, помогала продвижению участников протестов.

Софья Косачева — создательница «Движения добровольных лесных пожарных», которое представляет собой объединение разных волонтерских групп. Она также была руководительницей противопожарной программы российского филиала Greenpeace (признана нежелательной в России).

В число 100 влиятельных женщин от BBC попали также три украинки — защитница прав детей Елена Розвадовская, писательница Оксана Забужко и эксперт по климатической политике Ирина Ставчук. В 2022 году в подборку BBC вошли певица Алла Пугачева, художница Саша Скочиленко, а также Таисия Бекбулатова (признана иностранным агентом), главный редактор издания «Холод».

Полина Мотызлевская

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