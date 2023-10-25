Гидроциклист объяснился жестами

Нижегородский райсуд допросил свидетелей по резонансному уголовному делу в отношении жителя Дзержинска Александра Быкова, обвиненного в общественно опасном хулиганстве. Он со спутницей на своем гидроцикле пересек массовый заплыв по Волге участников соревнования X-Waters, среди которых были жена губернатора, полпред президента в ПФО, нижегородские бизнесмены. Гидроциклиста безуспешно попытались перехватить катера речной полиции и ГИМС. Инцидент фактически произошел в перерыве между заплывами: водный скутер проехал через пловцов в самом начале очередного этапа, который не успели обезопасить после предыдущего. Суда сопровождения обвиняемый объехал, послав им неприличные жесты, рассказали свидетели. По заключению специалистов, гидроцикл не был зарегистрирован и нарушил сразу несколько правил судоходства для маломерных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородском районном суде завершился допрос свидетелей по уголовному делу о хулиганстве с сопротивлением полиции во время массового заплыва X-Waters через Волгу. Обвинение по ч.2 ст. 213 УК РФ предъявлено самозанятому автомеханику Александру Быкову. 23 июля он, управляя гидроциклом Yamaha, вместе со спутницей Анастасией опасно пересек трассу пловцов, проехав в гуще участников заплыва. Как рассказала катавшаяся с Быковым свидетельница, утром они встретились у эллинга на набережной Дзержинска: мужчина два года обещал прокатить ее по реке в Нижний Новгород.

Ближе к городу ездок набрал высокую скорость, напугавшую женщину до того, что ей пришлось закрыть глаза, рассказала она в суде. Поэтому она не видела ни пловцов, ни происходящего вокруг и ничего не слышала за ревом мотора и шумом воды, лишь чувствовала телом маневры водного байка.

Вскоре они вернулись в Дзержинск и поссорились из-за агрессивной манеры вождения, а наутро Александр Быков позвонил ей и предложил сходить с ним в полицию. Так Анастасия узнала, что они прокатились по участникам Седьмого международного заплыва на открытой воде. Среди его участников, судя по фотоотчетам и новостям, были полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, супруга губернатора Екатерина Никитина, известные бизнесмены, профессиональные спортсмены и любители — всего около 2 тыс. человек.

Безопасность пловцов обеспечивали волонтеры на лодках, работники Госинспекции по маломерным судам (ГИМС), а также пара полицейских катеров. Исполнительный директор соревнований Марат Богдалов и свидетели из числа волонтеров пояснили, что заплывы проводись на дистанциях 1, 3 и 5 км. Всех участников организаторы снабдили яркими буями, выполнявшими также спасательную функцию, а сопровождение на катерах следило, чтобы с пловцами ничего не случилось. В перерывах между этапами организаторы и речная полиция пропускали по фарватеру маломерные суда, чтобы не вызывать негативного отношения судовладельцев к заплыву. Однако массового предупреждения во время соревнований не было: X-Waters заранее анонсировали в СМИ, мероприятие было согласовано со спасателями и органами МВД, а в день заплыва речная полиция по рации предупреждала большие суда.

Лодки волонтеров сопровождали пловцов коридором, но не успели вернуться к очередному старту и выстроиться в линии, когда по рации передали, что на высокой скорости от Канавинского моста по направлению Гребного канала несется гидроцикл. В это время пловцов в акватории Волги еще не было: участники трехкилометровой дистанции уже финишировали, а очередной этап еще не стартовал.

Пока лодки сопровождения возвращались на другой берег, пловцы успели зайти в воду, а гидроцикл — развернуться, объехать выдвинувшиеся ему на перехват суда полиции и ГИМС и уйти на большой скорости в сторону Дзержинска.

Как рассказали свидетели из числа сотрудников речной полиции, они, включив спецсигналы, пытались по громкой связи остановить гидроциклиста, несущегося на перекрытую акваторию. Однако водный байк все равно проскочил мимо них, а на обратном пути Александр Быков якобы показал полицейским оскорбительный жест средним пальцем.

У дежурившего вниз по течению второго катера с надписью «Полиция» не оказалось ни «мигалок», ни громкоговорителя, поэтому водному патрулю осталось лишь кричать и махать руками, потом он и вовсе резко затормозил, чтобы самому не наехать на пловцов. Экипаж первого катера МВД, который не смог угнаться за Александром Быковым, отправился в сторону Дзержинска по Оке вплоть до Стригинского моста, опрашивая встречных рыбаков и лодочников, куда направился нарушитель.

Патруль не нашел гидроциклиста, а Александр Быков на следующий день пошел в полицию, выдав следствию свой аквабайк. По ходатайству следователя суд его арестовал.

По показаниям свидетелей, полицейским и спасателям удалось отогнать от пловцов X-Waters яхту и другой гидроцикл, двигавшийся с меньшей скоростью: катера успевали подойти к ним и предупредить о временном закрытии акватории. При этом суда сопровождения должны были дежурить в определенных секторах в 300-400 м от участников заплыва, но периодически возвращались ближе к трассе заплыва, чтобы следить за состоянием спортсменов. Из оглашенного в суде заключения специалиста — старшего инспектора ГИМС следовало, что Александр Быков нарушил сразу несколько правил судоходства для маломерных судов, превысив разрешенную скорость и проехав по закрытой акватории на незарегистрированном гидроцикле.

Сам подсудимый признал свою вину и извинился за этот инцидент. Он сообщил, что ничего не знал о проводившемся заплыве и просто не заметил пловцов. Александру Быкову продлили арест до 7 марта, на следующем заседании 9 ноября суд планирует начать его допрос.

Владимир Зубарев