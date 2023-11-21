Оператор по обращению со взятками

Как стало известно «Ъ», в межгосударственный розыск объявлен бывший директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Белгородской области и экс-глава регионального оператора по обращению с отходами Леонид Белоковаленко. Он стал очередным фигурантом дела о получении особо крупной взятки сотрудниками сферы ЖКХ от руководителя юридической фирмы. По ходатайству следствия господин Белоковаленко заочно заключен под стражу. Его защита считает обвинение голословным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Басманный райсуд Москвы заочно заключил под стражу бывшего директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области и экс-руководителя местного оператора по обращению с отходами ООО «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ) Леонида Белоковаленко, обвиняемого в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Согласно постановлению суда, 40-летнего фигуранта дела, находящегося в межгосударственном розыске, заключат в СИЗО после экстрадиции или задержания на территории РФ.

Леонид Белоковаленко в 2007–2011 годах руководил ООО «Белгородский центр сертификации и испытаний», а позже в течение двух лет возглавлял ООО «Белгородский стекольный завод». В начале 2014 года его назначили исполнительным директором регионального Фонда содействия реформированию ЖКХ, а в 2018-м он возглавил принадлежащий областным властям ЦЭБ.

В августе 2021 года Леонид Белоковаленко покинул оба поста в связи с состоянием здоровья.

Уголовное дело, фигурантом которого является Леонид Белоковаленко, уже больше года расследует Главное следственное управление Следственного комитета России. В октябре 2022 года в рамках его расследования была задержана владелец белгородского ООО «АктивГрупп» Валентина Храмова. По данным «Ъ», в 2018 году эта фирма заключила с ЦЭБ агентский договор по оказанию юридических и иных услуг с целью сбора и взыскания дебиторской задолженности с физических и юридических лиц за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Сам центр задолжал «АктивГрупп» за исполненные работы более 2 млн руб.

Госпожу Храмову обвинили в передаче крупной взятки руководству ЦЭБ (ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). После задержания ее заключили под стражу, но через два месяца отпустили под запрет определенных действий, под которым она находится до сих пор.

В конце минувшего лета список обвиняемых по уголовному делу расширился. В августе следователи задержали заместителя главы ЦЭБ по экономике Кирилла Попова, директора ООО «Расчетно-аналитический центр» Даниила Медведева, а также сотрудников Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области — начальника абонентского отдела Юлию Овчарову и главу управления финансов и работы с собственниками Андрея Внукова.

Всем четырем фигурантам предъявлено обвинение в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Они заключены под стражу, в СИЗО им предстоит пробыть как минимум до конца декабря текущего года.

Официально уголовное дело в Следственном комитете не комментировали. По информации источников «Ъ» в правоохранительных органах, его фигурантам могут вменять в вину получение нескольких миллионов рублей.

Согласно постановлению Басманного райсуда, Леонид Белоковаленко стал фигурантом уголовного дела одновременно с коллегами, однако очно обвинение ему так и не было предъявлено. В сентябре его объявили в федеральный розыск, а в октябре — в межгосударственный. При рассмотрении ходатайства о его заключении под стражу защита утверждала, что выводы следствия не обоснованы, голословны и документально не подтверждены. Решение о его аресте обжаловано. Связаться с Леонидом Белоковаленко «Ъ» не удалось: его телефон не принимает звонки.

Сергей Толмачев, Воронеж