Оператор по обращению со взятками
Экс-глава белгородской мусорной компании объявлен в розыск
Как стало известно «Ъ», в межгосударственный розыск объявлен бывший директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Белгородской области и экс-глава регионального оператора по обращению с отходами Леонид Белоковаленко. Он стал очередным фигурантом дела о получении особо крупной взятки сотрудниками сферы ЖКХ от руководителя юридической фирмы. По ходатайству следствия господин Белоковаленко заочно заключен под стражу. Его защита считает обвинение голословным.
Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ
Басманный райсуд Москвы заочно заключил под стражу бывшего директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области и экс-руководителя местного оператора по обращению с отходами ООО «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ) Леонида Белоковаленко, обвиняемого в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Согласно постановлению суда, 40-летнего фигуранта дела, находящегося в межгосударственном розыске, заключат в СИЗО после экстрадиции или задержания на территории РФ.
Леонид Белоковаленко в 2007–2011 годах руководил ООО «Белгородский центр сертификации и испытаний», а позже в течение двух лет возглавлял ООО «Белгородский стекольный завод». В начале 2014 года его назначили исполнительным директором регионального Фонда содействия реформированию ЖКХ, а в 2018-м он возглавил принадлежащий областным властям ЦЭБ.
В августе 2021 года Леонид Белоковаленко покинул оба поста в связи с состоянием здоровья.
Уголовное дело, фигурантом которого является Леонид Белоковаленко, уже больше года расследует Главное следственное управление Следственного комитета России. В октябре 2022 года в рамках его расследования была задержана владелец белгородского ООО «АктивГрупп» Валентина Храмова. По данным «Ъ», в 2018 году эта фирма заключила с ЦЭБ агентский договор по оказанию юридических и иных услуг с целью сбора и взыскания дебиторской задолженности с физических и юридических лиц за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Сам центр задолжал «АктивГрупп» за исполненные работы более 2 млн руб.
Госпожу Храмову обвинили в передаче крупной взятки руководству ЦЭБ (ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). После задержания ее заключили под стражу, но через два месяца отпустили под запрет определенных действий, под которым она находится до сих пор.
В конце минувшего лета список обвиняемых по уголовному делу расширился. В августе следователи задержали заместителя главы ЦЭБ по экономике Кирилла Попова, директора ООО «Расчетно-аналитический центр» Даниила Медведева, а также сотрудников Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области — начальника абонентского отдела Юлию Овчарову и главу управления финансов и работы с собственниками Андрея Внукова.
Всем четырем фигурантам предъявлено обвинение в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Они заключены под стражу, в СИЗО им предстоит пробыть как минимум до конца декабря текущего года.
Официально уголовное дело в Следственном комитете не комментировали. По информации источников «Ъ» в правоохранительных органах, его фигурантам могут вменять в вину получение нескольких миллионов рублей.
Согласно постановлению Басманного райсуда, Леонид Белоковаленко стал фигурантом уголовного дела одновременно с коллегами, однако очно обвинение ему так и не было предъявлено. В сентябре его объявили в федеральный розыск, а в октябре — в межгосударственный. При рассмотрении ходатайства о его заключении под стражу защита утверждала, что выводы следствия не обоснованы, голословны и документально не подтверждены. Решение о его аресте обжаловано. Связаться с Леонидом Белоковаленко «Ъ» не удалось: его телефон не принимает звонки.