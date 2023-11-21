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Коммерсантъ FM
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Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды за 2022 год по 5,45 руб. на акцию

Акционеры «Ростелекома» (MOEX: RTKM) по итогам годового общего собрания утвердили выплату дивидендов за 2022 год в размере 5,45 руб. на акцию, сообщила пресс-служба провайдера. Общая сумма выплат составит 19 млрд руб. Имеющих право на получение дивидендов определят 1 декабря 2023 года.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ожидается, что выплата дивидендов номинальным держателям и профучастникам рынка, зарегистрированным в реестре акционеров, пройдет до 15 декабря 2023 года, остальным — до 15 января 2024 года.

ПАО «Ростелеком» было создано в 1993 году на базе 20 госпредприятий, оказывавших услуги междугородной и международной связи. Компания обладает крупнейшей магистральной сетью связи в России. Ее общая протяженность составляет 500 тыс. км.

Выручка «Ростелекома» за первое полугодие 2023 года выросла на 15% по сравнению с первым полугодием 2022 года, до 324,5 млрд руб. Чистая прибыль за полугодие выросла на 18,1% относительно аналогичного периода годом ранее, составив 26,9 млрд руб.

Подробнее о деятельности «Ростелекома» — в материале «Ъ» «Искусственный айтиллект».

Милена Костерева

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