Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды за 2022 год по 5,45 руб. на акцию

Акционеры «Ростелекома» (MOEX: RTKM) по итогам годового общего собрания утвердили выплату дивидендов за 2022 год в размере 5,45 руб. на акцию, сообщила пресс-служба провайдера. Общая сумма выплат составит 19 млрд руб. Имеющих право на получение дивидендов определят 1 декабря 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ожидается, что выплата дивидендов номинальным держателям и профучастникам рынка, зарегистрированным в реестре акционеров, пройдет до 15 декабря 2023 года, остальным — до 15 января 2024 года.

ПАО «Ростелеком» было создано в 1993 году на базе 20 госпредприятий, оказывавших услуги междугородной и международной связи. Компания обладает крупнейшей магистральной сетью связи в России. Ее общая протяженность составляет 500 тыс. км.

Выручка «Ростелекома» за первое полугодие 2023 года выросла на 15% по сравнению с первым полугодием 2022 года, до 324,5 млрд руб. Чистая прибыль за полугодие выросла на 18,1% относительно аналогичного периода годом ранее, составив 26,9 млрд руб.

Подробнее о деятельности «Ростелекома» — в материале «Ъ» «Искусственный айтиллект».

Милена Костерева