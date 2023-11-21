Курский суд вынес приговор ветерану боевых действий за попытку сбыта 21 кг наркотиков
Курский суд вынес приговор за попытку сбыта 21 кг наркотиков
Хомутовский райсуд Курской области признал участника боевых действий из Белгородской области Андрея Редрухина виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). 46-летнего мужчину приговорили к семи годам колонии строгого режима. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Решение выносил судья Михаил Татаренко.
«Ваша честь, буду краток: свои деяния расцениваю как “купился на легкий способ наживы”; полностью осознаю, искренне раскаиваюсь»,— сказал Редрухин в своем последнем слове.
При вынесении наказания учитывалось, что белгородец признал вину и «активно способствовал раскрытию и расследованию преступления». Также суд принял во внимание его статус ветерана боевых действий, наличие медалей и ребенка на иждивении.
Судом установлено, что с февраля по апрель 2023 года Андрей Редрухин вместе с неустановленным лицом решили сбыть 20,9 кг наркотиков. В курской прокуратуре уточнили, что белгородец, не имевший постоянного источника дохода, увидел в соцсети объявление о быстром заработке. В переписке с автором объявления он получил предложение распространять запрещенные вещества через тайники-закладки. Приняв его и получив указания, Редрухин приехал в Хомутовский район, где забрал из тайника наркотики, расфасованные по 42 пакетам. В этот момент его задержали сотрудники регионального управления ФСБ.
Ранее присяжные в Тамбове признали жителей Красноярска и Байкальска Иркутской области виновными в изготовлении 200 кг наркотиков на территории региона.