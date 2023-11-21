Курский суд вынес приговор ветерану боевых действий за попытку сбыта 21 кг наркотиков

Хомутовский райсуд Курской области признал участника боевых действий из Белгородской области Андрея Редрухина виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). 46-летнего мужчину приговорили к семи годам колонии строгого режима. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Решение выносил судья Михаил Татаренко.

«Ваша честь, буду краток: свои деяния расцениваю как “купился на легкий способ наживы”; полностью осознаю, искренне раскаиваюсь»,— сказал Редрухин в своем последнем слове.

При вынесении наказания учитывалось, что белгородец признал вину и «активно способствовал раскрытию и расследованию преступления». Также суд принял во внимание его статус ветерана боевых действий, наличие медалей и ребенка на иждивении.

Судом установлено, что с февраля по апрель 2023 года Андрей Редрухин вместе с неустановленным лицом решили сбыть 20,9 кг наркотиков. В курской прокуратуре уточнили, что белгородец, не имевший постоянного источника дохода, увидел в соцсети объявление о быстром заработке. В переписке с автором объявления он получил предложение распространять запрещенные вещества через тайники-закладки. Приняв его и получив указания, Редрухин приехал в Хомутовский район, где забрал из тайника наркотики, расфасованные по 42 пакетам. В этот момент его задержали сотрудники регионального управления ФСБ.

Ранее присяжные в Тамбове признали жителей Красноярска и Байкальска Иркутской области виновными в изготовлении 200 кг наркотиков на территории региона.

Алина Морозова

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