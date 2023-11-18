Присяжные в Тамбове признали виновными изготовителей 200 кг наркотиков

Присяжные в Тамбовском областном суде единогласно вынесли обвинительный вердикт жителям Красноярска и Байкальска Иркутской области, которые, по версии следствия, организовали в Сампурском округе Тамбовской области лабораторию по производству (ст. 228.1 УК РФ) синтетических наркотиков. Об этом сообщили в облпрокуратуре. Имена подсудимых не раскрываются.

Сотрудники регионального УФСБ установили, что с мая 2021 по май 2022 года, «используя технические устройства и химические реактивы, в специально оборудованном помещении в селе Прудовка Сампурского округа фигуранты произвели синтетическое наркотическое средство общей массой сухого остатка около 200 кг». Наркотики были изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

«Желая смягчить уголовную ответственность за содеянное, подсудимые выбрали суд присяжных, которых пытались убедить в том, что преступления были совершены под принуждением,— сообщили в облпрокуратуре.— Однако государственные обвинители представили неопровержимые доказательства виновности подсудимых». Наказание им пока не назначено.

Егор Якимов

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