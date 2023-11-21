Главные новости к утру 21 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не будет стремиться заключить мир с РФ «любой ценой». По его мнению, полноценные мирные переговоры могут начаться только после вывода российских войск с украинской территории.

Большинству российских компаний удалось за год адаптироваться к санкциям и найти новых поставщиков — опрошенные РСПП предприниматели реже сообщают о критической потребности в замещении оборудования, комплектующих и материалов. Подробнее.

Налоговые поступления в бюджет России за год выросли на 9% и составят по итогам года около 46 трлн рублей, рассказал глава ФНС Даниил Егоров.

Крупный украинский мобильный оператор «Киевстар», совладельцами которого ранее были российские бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов, может быть конфискован в пользу украинского государства, сообщил замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма.

В США на 77-м году жизни умер советский летчик-перебежчик Виктор Беленко, перегнавший в Японию самолет-перехватчик МиГ-25, сообщила американская газета The New York Times.

Рост финансовых показателей микрофинансовых компаний (МФК) в России по итогам третьего квартала замедлился относительно предшествующего периода. Это произошло на фоне сокращения выдачи займов до зарплаты. Подробнее.

Госдепартамент США ввел визовые санкции против российских военнослужащих полковника Азатбека Омурбекова и ефрейтора Даниила Фролкина. Поводом стали совершенные ими, по версии американских властей, «нарушения прав человека» в ходе военной спецоперации РФ на Украине.

О предстоящих 21 ноября важнейших событиях — в анонсах «Ъ».