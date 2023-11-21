Главные анонсы 21 ноября

Президент России Владимир Путин примет участие во внеочередном саммите БРИКС (в формате видеоконференцсвязи) для обсуждения палестино-израильского конфликта.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Россию с официальным визитом. В ходе визита состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным в формате «один на один» и расширенная встреча делегаций, по итогам переговоров будет подписан пакет документов.

В Китае состоится визит парламентской делегации РФ, которую возглавит председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани начнет визит в Россию и Великобританию в рамках миссии глав МИД семи арабских и мусульманских стран по прекращению войны в секторе Газа.

Апелляционный суд Амстердама проведет слушания по делу ЮКОСа.

Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит иск главного редактора «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова (признан в РФ иноагентом) о признании незаконным решения Минюста о его внесении в реестр иностранных агентов.

Мосгорсуд рассмотрит апелляционное представление прокуратуры на отказ Бабушкинского райсуда заочно арестовать участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову (иностранный агент) по делу об оскорблении чувств верующих.

Хамовнический суд Москвы рассмотрит иск лидера религиозной группы «Братство Морозов-Златоуст» к певцу Григорию Лепсу о взыскании 10 млн руб. за «пропаганду асоциального поведения».

Второй Западный окружной военный суд (Москва) рассмотрит вопрос о продлении ареста профессору, социологу Борису Кагарлицкому (признан в РФ иноагентом), обвиняемому в призывах к терроризму.

Краевой суд Красноярского края рассмотрит жалобу на арест руководителя фракции ЛДПР в Заксобрании региона и экс-кандидата в губернаторы Александра Глискова.

Тверской суд Москвы рассмотрит протокол о нарушении закона об иноагентах в отношении журналиста Евгения Киселева (признан в России иноагентом).

В Кировском районном суде Санкт-Петербурга состоится первое заседание по иску юриста отделения ЛДПР Ирины Воскобойниковой против депутата Госдумы Виталия Милонова.

В СИЗО-1 Москвы состоится выездное заседание Измайловского суда по делу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и главы фармацевтической компании «Биотэк» Бориса Шпигеля. Гособвинитель в прениях сторон запросит наказание для Белозерцева и Шпигеля по делу о взятках.

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) проведет заседание по делу Романа Зарубаева и Артура Нестеренко, которым инкриминируют, в числе прочего, участие в террористическом сообществе, подготовку и взрыв у избирательного участка в Мелитополе Запорожской области в сентябре 2022 года.

Таганский суд Москвы рассмотрит протокол на мессенджер Telegram, которому грозит штраф до 4 млн руб. за неудаление запрещенной информации.

Таганский суд Москвы рассмотрит протокол в отношении впервые привлекаемого американского провайдера IT-услуг Akamai Technologies, которому грозит штраф до 4 млн руб за неудаление запрещенной информации.

Краевом суде Красноярского края состоится первое заседание по делу о мошенничестве в отношении известного телеведущего, экс-ведущего программы «Студия 7» на «7 канале Красноярск» Максима Гуревича.