Эрдоган призвал Армению искать свою безопасность в сотрудничестве с соседями

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что властям Армении следует искать защиты в сотрудничестве с соседями, а «не за тысячи километров». По его мнению, только такая политика может оказаться для Еревана благоприятной и эффективной.

«Для армянского народа и его правителей было бы лучше искать безопасность в мире и сотрудничестве со своими соседями, а не за тысячи километров»,— сообщил господин Эрдогана в ходе телеобращения после заседания турецкого правительства (цитата по Anadolu).

Президент Турции также призвал политическое руководство Армении продолжить мирные переговоры с властями Азербайджана и принять «руку дружбы», протянутую Баку. Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что армянским чиновникам не нужно добиваться западных поставок вооружений и военной техники, так как при их грамотной политике никаких военных конфликтов в регионе больше не будет, а все разногласия можно будет легко улаживать «путем дипломатии».

15 ноября армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Армения ищет партнеров, которые были бы в состоянии продавать ей оружие и боеприпасы. Он попросил прежних партнеров Еревана «не обижаться». По его словам, «Ереван вынужденно диверсифицирует свои отношения в области безопасности» и готов сотрудничать в том числе и с западными государствами.

20 ноября Армения и Евросоюз подписали соглашение о статусе гражданской наблюдательной миссии ЕС, которая с февраля мониторит ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Об активизации сотрудничества между Ереваном и Западом читайте в материале «Ъ» «Евросоюз вступает в Армению».

Александр Кислов