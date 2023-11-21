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Коммерсантъ FM
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Декабрьское законотворчество

Чем займется Дума в последний месяц года

Госдума в конце прошлой недели утвердила календарь рассмотрения законопроектов на конец ноября и декабрь. В этот период депутаты рассмотрят инициативы о праве губернаторов увольнять мэров, об обеспечении трудовых прав чиновников, участвующих в специальной военной операции (СВО), о повышении авторитета педагогов путем ограничения использования учениками мобильников, об отдельном содержании в СИЗО и тюрьмах лидеров преступных группировок и многие другие.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

28 ноября планируется рассмотреть в первом чтении законопроект членов думского комитета по физкультуре и спорту во главе с его председателем Дмитрием Свищевым (ЛДПР) о праве госслужащих и военных получать оплату за участие в соревнованиях. Сейчас им запрещено заниматься другой оплачиваемой деятельностью помимо основной работы. 29 ноября депутаты обсудят во втором чтении правительственный законопроект о введении единой анкеты для муниципальных и государственных гражданских служащих при поступлении на работу. 30 ноября должно пройти второе чтение законопроекта сенаторов Андрея Турчака и Андрея Кутепова, предложивших приравнять работодателей, которые трудоустраивают участников СВО, к социальным предпринимателям с предоставлением им всех положенных льгот. В этот же день в первом чтении должен рассматриваться законопроект единороссов о пребывании казаков в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил (ВС) России. Согласно документу, казаки, принявшие на себя обязательства по несению госслужбы или пребывающие в запасе, поступают в мобилизационный резерв на добровольной основе путем заключения контракта, а атаманы их сообществ будут контролировать соблюдение обязательств по несению службы.

5 декабря Дума может рассмотреть в первом чтении две правительственные инициативы санитарного характера. Первая из них предполагает запрет на строительство новых скотомогильников на территории России и создание реестра существующих, а также организаций, осуществляющих обращение с биологическими отходами. Второй законопроект предусматривает дезинфекцию въезжающих в РФ транспортных средств при поступлении информации от иностранных государств о выявлении на их территориях заразных болезней животных.

6 декабря ожидается второе чтение поправок группы депутатов и сенаторов к закону «О системе государственной службы». Сейчас срочный контракт госслужащих, призванных в армию по мобилизации, может быть расторгнут во время их службы. В результате им нужно снова устраиваться на работу, а их место может оказаться занято. Законопроект предлагает приостанавливать такие срочные служебные контракты госслужащих, чтобы, вернувшись на «гражданку», они могли гарантированно доработать по ним срок, остававшийся до их призыва в армию.

7 декабря Дума планирует рассмотреть во втором чтении поправки группы сенаторов и депутатов всех фракций, ограничивающие права учеников пользоваться мобильными в школе. Это, по мнению парламентариев, нужно для повышения авторитета педагогов. В документ также могут добавить поправку о возобновлении обязательных уроков труда.

На заседании 12 декабря депутаты планируют рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о создании электронного регистра для разрешенных к прокату фильмов и государственного реестра национальных фильмов. Тогда же в первом чтении будет рассмотрен законопроект о проведении международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Он должен пройти с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани: ожидается, что более 2 тыс. спортсменов из примерно 100 государств будут соревноваться в 16 гибридных дисциплинах. Один из авторов инициативы — вице-спикер Александр Жуков.

13 декабря ожидается второе чтение правительственного законопроекта о сохранении права родителей на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в случае выхода из декретного отпуска до достижения им полутора лет. В этот же день в первом чтении может быть рассмотрена инициатива кабмина о включении близких родственников пропавших без вести в перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации.

14 декабря Дума собирается рассмотреть во втором чтении законопроект группы сенаторов и депутатов всех фракций, наделяющий глав регионов правом увольнять мэров, если последние за месяц не устранят причины вынесенного им губернаторами выговора. Инициатива вызвала немало споров. Аналогичное право есть у президента в отношении губернаторов, защищают инициативу ее сторонники.

19 декабря ожидается второе чтение еще одного межфракционно-сенаторского законопроекта — поправок к Административному кодексу (КоАП), уточняющих ответственность за нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу. Военные представители госзаказчика будут отвечать за нарушение условий контракта наравне с остальными. Штрафы составят от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

20 декабря Дума планирует рассмотреть в первом чтении поправки кабмина к Уголовному кодексу (УК) об отсрочке наказания беременным, осужденным к ограничению свободы. Наконец, в планах на 21 декабря — второе чтение законопроекта об отдельном содержании в следственных изоляторах и других местах лишения свободы лидеров организованных преступных сообществ. Эту инициативу группа депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым («Единая Россия») внесла еще в прошлом созыве, а в первом чтении проект был одобрен 13 июля 2023 года.

Ксения Веретенникова

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