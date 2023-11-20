Регулятор США начал расследование против Kia и Hyundai

Сегодня, 20 ноября, Управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало расследование в отношении автопроизводителей Kia и Hyundai. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление регулятора.

Расследование связано с тем, что компании отозвали в общей сложности 6,4 млн автомобилей из-за риска возгорания двигателя. NHTSA заявило, что проверит, насколько своевременно компании отзывали автомобили, что именно сообщали о проблеме и т. д. Hyundai и Kia пока не прокомментировали информацию о расследовании.

В сентябре Kia и Hyundai объявили об отзыве в связи с этой проблемой 3,4 млн автомобилей разных моделей, выпущенных с 2010 по 2019 год. Как сообщалось, возможность возгорания связана с тем, что из антиблокировочной тормозной системы автомобилей в некоторых случаях происходит утечка тормозной жидкости, что может приводить к короткому замыканию и возгоранию в отсеке для двигателя. Как сообщает Reuters, до этого с 2016 года оба производителя еще несколько раз отзывали автомобили в связи с этой проблемой.

Яна Рождественская