Kia и Hyundai отозвали 3,4 млн автомобилей в США

Kia и Hyundai отзывают 3,37 млн автомобилей в США из-за риска возгорания двигателя. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщило Управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA). Hyundai сообщила о 21 возгорании и еще 21 инциденте с плавлением, задымлением и т. д. с 2017 года, Kia — о десяти случаях возгорания и расплавления деталей двигателя. Компании заявили, что никаких аварий или травм в связи с этими инцидентами зафиксировано не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Zalubowski / AP Фото: David Zalubowski / AP

Отзыв охватывает 1,64 млн автомобилей Hyundai и Genesis разных моделей, а также 1,73 млн Kia разных моделей, выпущенных с 2010 по 2019 год. До тех пор, пока автомобили не будут отозваны для исправления проблемы, автопроизводители и NHTSA рекомендуют их владельцам парковаться вне зданий и по возможности на удалении от домов. В заявлении NHTSA говорится, что возгорание двигателя может произойти и во время движения, и тогда, когда автомобиль просто припаркован. Возможность возгорания связана с тем, что из антиблокировочной тормозной системы автомобилей в некоторых случаях происходит утечка тормозной жидкости, которая может приводить к короткому замыканию и возгоранию в отсеке для двигателя.

Яна Рождественская