Амана Тулеева похоронят рядом с сыном

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев умер в понедельник в возрасте 79 лет. Он возглавлял регион более 20 лет и ушел в отставку после гибели 60 человек при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в 2018 году. Аман Тулеев, который в последнее время сильно болел, скончался в больнице. Прощание с бывшим главой региона пройдет в Музыкальном театре 22 ноября, его похоронят на городском кладбище Кемерова рядом с могилой сына Андрея, погибшего в ДТП четверть века назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В последние годы Аман Тулеев возглавлял Кузбасский региональный институт развития профессионального образования, созданный в 2002 году по его же инициативе

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ В последние годы Аман Тулеев возглавлял Кузбасский региональный институт развития профессионального образования, созданный в 2002 году по его же инициативе

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Экс-глава Кузбасса Аман Тулеев скончался 20 ноября в одной из кузбасских больниц. О смерти политика сообщил нынешний губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев перед заседанием секции научно-практической конференции «Развитие производительных сил Кузбасса», которая проходит в Кемерове. «Это невосполнимая утрата. С Аманом Гумировичем связана целая эпоха в жизни нашего региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса. Кузбассовцы помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей»,— сказал господин Цивилев. Присутствующие почтили память Амана Тулеева минутой молчания.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Владимир Путин всегда высоко ценил заслуги Тулеева в бытность того руководителем региона. Президент РФ Владимир Путин выразил семье экс-губернатора соболезнования в связи с его смертью, сообщили в Кремле. Планирует ли Владимир Путин лично проститься с господином Тулеевым, пока неизвестно.

Соболезнования семье Амана Тулеева выразили политики, бывшие и действующие главы регионов и городов. «Аман Гумирович был государственником. Его отличали сила характера, профессионализм и трудолюбие. Возглавляя более 20 лет Кемеровскую область, Аман Гумирович всегда заботился о жителях региона, многое сделал для социально-экономического развития Кузбасса. Уход из жизни Амана Гумировича Тулеева — невосполнимая утрата для всех нас»,— написал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко сказала, что «в памяти жителей Кемеровской области Аман Тулеев навсегда останется мудрым, компетентным политиком, а также отзывчивым человеком».

Прощание с политиком пройдет 22 ноября в Музыкальном театре Кузбасса, церемония начнется в 10:30. Отпевание состоится в Знаменском соборе. Похоронят Амана Тулеева на городском кладбище Кемерова, рядом с могилой его младшего сына Андрея, который погиб в мае 1998 года в автокатастрофе в Ташкенте.

Политическую карьеру Аман Тулеев начал в 1990 году, когда был избран сначала депутатом, а затем и председателем Кемеровского областного совета народных депутатов. На этом посту он проработал до октября 1993 года. Одновременно, с декабря 1990 по август 1991 года, занимал пост председателя исполкома облсовета, то есть фактически сосредоточил в своих руках законодательную и исполнительную власть Кемеровской области. Трижды — в 1991, 1996 и 2001 годах — баллотировался в президенты России.

1 июня 1997 года президент России Борис Ельцин назначил Амана Тулеева, работавшего тогда министром РФ по делам СНГ, врио губернатора Кузбасса. Три раза (в 1997, 2001 и 2015 годах) политик избирался на должность главы региона на всеобщих выборах, дважды (в 2005 и 2010 годах) получал полномочия губернатора от президентов России Владимира Путина и Дмитрия Медведева соответственно.

В апреле 2018 года губернатор обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением о досрочной отставке по собственному желанию. Произошло это после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 60 человек, в том числе 37 детей. В апреле 2018 года Аман Тулеев был избран депутатом совета народных депутатов Кузбасса, а затем председателем совета. На этой должности он проработал до сентября того же года, после чего отказался продолжать свою политическую карьеру. В последующем был назначен ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования, созданного в 2002 году по его же инициативе.

В апреле 2018 года губернатор обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением о досрочной отставке по собственному желанию. Произошло это после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 60 человек, в том числе 37 детей. В апреле 2018 года Аман Тулеев был избран депутатом совета народных депутатов Кузбасса, а затем председателем совета. На этой должности он проработал до сентября того же года, после чего отказался продолжать свою политическую карьеру. В последующем был назначен ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования, созданного в 2002 году по его же инициативе.

В интервью НГС42 весной 2021 года Аман Тулеев заявил, что после того, как он покинул должность, от него «отвернулись» многие люди из его окружения. «Я страшно это время пережил. Я знал, что так будет, конечно. Но не думал, что так быстро. Что это случится на второй день. Все, кого ты чествовал, кому награды давал, кого целовал. На второй день! У меня 58 лет трудового стажа. Я 58 лет бежал, бежал, бежал, спешил. Суббота и воскресенье отличались только тем, что я надевал джинсы вместо галстука и брюк. А потом — хоп, и ты никому не нужен. Те же депутаты, кого я двигал всегда, они через год уже совершенно другие. Он с тобой уже здоровается так, будто одолжение тебе делает»,— делился впечатлениями экс-губернатор.

В своем Telegram-канале Аман Тулеев высказывался на злободневные темы. В частности, он предложил создать «специальный мобилизационный фонд для сбора средств» с российских долларовых миллионеров, выступал за запрет продажи вейпов. Сегодня Telegram-канал бывшего губернатора публикует главы из его автобиографической повести «Преодоление».

Константин Воронов, Игорь Лавренков, Кемерово