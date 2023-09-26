Суд оставил в силе приговор по второму делу о пожаре в «Зимней вишне»

Кемеровский областной суд закончил начатое 18 сентября рассмотрение уголовного дела по апелляционным жалобам Никиты Чередниченко, Танзили и Эдуарда Комковых, осужденных по второму уголовному делу о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Приговор оставлен в силе за небольшими исключениями. Как сказано в сообщении суда, в части назначенного Танзиле Комковой и Никите Чередниченко дополнительного наказания по ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств) суд ввел для них запрет на выезд за пределы города проживания после освобождения из заключения без согласия надзора. Окончательное наказание последнему определено в виде 15 лет колонии строгого режима со штрафом в 70,5 млн руб., с ограничением свободы на 1 год и с лишением права управленческой деятельности в коммерческих организациях на 10 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сын экс-начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой Эдуард Комков во время заседания суда.

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ Сын экс-начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой Эдуард Комков во время заседания суда.

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ

Областной суд также отменил приговор в части обращения взыскания на арестованное имущество, сохранив арест на имущество до исполнения приговора в части штрафа. В остальной части приговор Центрального районного суда Кемерова от 20 декабря 2021 года оставлен без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения. Помимо Комковых и Чередниченко, жалобы подавали также защитники всех осужденных, представители потерпевших и заинтересованных лиц.

В декабре прошлого года Танзиля Комкова была приговорена к 18 годам лишения свободы в колонии общего режима и к штрафу в 80 млн руб. с лишением права занимать руководящие должности представителя власти сроком на 12 лет, Эдуард Комков — к 10 годам колонии строго режима со штрафом в 70 млн руб. с лишением права занимать управленческие должности в коммерческих организациях на 8 лет. Светлана Шенгерей получила 7 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением на 2 года права занимать должности в госслужбе, директор кемеровского ООО «ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко — 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в 70,5 млн рублей, а также к ограничению свободы на 1 год и к запрету на 11 лет управлять в коммерческих организациях.

Их обвиняли по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) в зависимости от роли и степени участия при реконструкции в 2013 году Кемеровского кондитерского комбината в торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». Реконструкция проводилась с нарушением требований проектной документации, и в марте 2018 года в ТРЦ произошел пожар с гибелью 60 человек.

Игорь Лавренков, Кемерово