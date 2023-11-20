Михаил Саакашвили попросил президента Грузии о помиловании

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении с 1 октября 2021 года, предложил действующему президенту страны Саломе Зурабишвили помиловать его. По его словам, она тем самым выполнит просьбу «многих мировых лидеров», в том числе президента Франции Эмманюэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского, «неоднократно обращавшихся» к президенту Зурабишвили с просьбой помиловать третьего президента кавказской страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили

Фото: MIA of Georgia Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили

Фото: MIA of Georgia

«Вы можете одним росчерком пера вернуть детям их отца и восстановить политический баланс в Грузии»,— отметил Михаил Саакашвили. По его словам, он «уверовал, что у грузинского народа есть сила, и она вдохновляет меня на победу», имея в виду победу своей партии «Единое национальное движение» (ЕНД) в ходе предстоящих парламентских выборов октября 2024 года.

Михаил Саакашвили сообщил, что даже в заключении он намерен лично руководить политсоветом своей партии в ходе предвыборной кампании, и тут же предложил в качестве одной из будущих предвыборных инициатив ЕНД полный переход к евро как единственному платежному средству на территории Грузии вместо нынешней национальной валюты лари. Одновременно Саакашвили считает необходимым полностью упразднить Национальный (центральный) Банк Грузии, поскольку он «вовсе не будет нужен после перехода на евро», а сейчас «занимается коррупцией и обогащением за счет колебания курса лари».

Идея перехода на евро впервые прозвучала в окружении президента Саакашвили еще в 2006 году, но тогда этому, согласно его разъяснениям, «помешали объективные и субъективные обстоятельства», в частности «российская агрессия в 2008 году». Недавно Европейская комиссия рекомендовала Европейскому совету, предоставить Грузии статус «кандидата в члены ЕС» в ходе заседания Совета глав государств и правительств в декабре текущего года.

Согласно грузинскому законодательству, Михаил Саакашвили, потерявший грузинское гражданство в 2015 году после вступления в гражданство Украины, не имеет права заниматься политикой в Грузии, но на этот законодательный запрет ни он, ни его однопартийцы, ни даже сами власти уже не обращают никакого внимания. Партия Михаила Саакашвили по всем опросам занимает второе место после правящей в Грузии партии «Грузинская мечта».

С мая 2022 года, экс-президент, отбывающий шестилетний срок тюремного заключения по приговору тбилисского суда за превышение и злостное использование служебных полномочий, фактически находится под «домашним арестом» в двухкомнатной палате тбилисской клиники «Вивамеди», где его по несколько раз в день навещают члены семьи и адвокаты. Еженедельно Саакашвили имеет возможность выступать в ходе прямых включений на трех своих судебных процессах с пространными речами о ситуации в стране и переписываться с грузинскими, а также зарубежными политиками.

Подробнее о том, как Грузия стала кандидатом на вступление в Евросоюз в материале «Ъ» «ЕС в конце тоннеля»

Георгий Двали, Тбилиси