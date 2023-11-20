Кризис — двигатель торговли

Онлайн-торговля товарами для дома и офиса, аренда интеллектуальной собственности, оптовая торговля и сфера рыболовства и рыбоводства — эти четыре непохожие друг на друга сферы деятельности оказались в своих сегментах рынка самыми растущими и устойчивыми к переменам последних лет. К такому выводу пришли аналитики банка «Точка», сравнив разные направления деятельности бизнеса по четырем критериям — популярности, стабильности, доходности и длительности существования.

За основу были взяты данные о регистрации и ликвидации бизнеса из Единого государственного реестра юридических лиц и баз Федеральной налоговой службы с января 2017 года по август 2023 года. Этот период включает три «спокойных» и три «бурных» года, осложненных сначала пандемией, а потом и проблемами, возникшими из-за военной операции РФ на Украине.

Первое место по популярности — у онлайн-торговли товарами для дома и офиса. Она начала расти в 2019 году, а в 2020-м вырвалась на первое место по числу регистраций бизнесов, продолжая удерживать лидерство. С 2021 по 2023 год действующих компаний в этом сегменте стало больше на 15%. Лидер по критерию стабильности — сфера аренды интеллектуальной собственности. В ней зафиксировано минимальное количество закрытий компаний (самой же неустойчивой, отметим, оказалась сфера грузоперевозок).

Для определения лидера по доходности аналитики оценили обороты микро-, малого и среднего бизнеса. Наибольшую выручку по всем этим сегментам в 2019–2022 годах продемонстрировала торговля (исключение — продажа автотранспорта). В сегменте малого и среднего бизнеса первое место по обороту занимает оптовая торговля продуктами (средняя выручка в 2022 году — 310 млн и 1,24 млрд руб. соответственно), в микросегменте — «оптовая торговля специализированная прочая» (19,2 млн руб.).

Наконец, по критерию долговечности среди коммерческих организаций лидируют рыболовные и рыбоводческие компании (их средняя продолжительность жизни — 17,2 года). Выяснилось, что в целом, вне зависимости от сферы и размера, компании в РФ в среднем живут 7,2 года. В микросегменте этот срок короче среднего — чуть более 6 лет, в малом — около 12 лет, в среднем — 14 лет.

Венера Петрова